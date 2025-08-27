xs
​แม่พาลูกสาวแจ้งความตร.-ร้องสื่อฯ ถูกปลัดเทศบาลใน จ.ปราจีนบุรี แสดงพฤติกรรม​ไม่เหมาะสมขณะฝึกงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ปราจีนบุรี -​แม่พาลูกสาวแจ้งความตำรวจ-ร้องสื่อฯ ถูกปลัดเทศบาลใน จ.ปราจีนบุรี ที่ไปฝึกงานแสดงพฤติกรรม​ลวนลามทั้งคำพูดและการกระทำ ซ้ำยังส่งคลิปลามกให้ดู เกรงไม่ปลอดภัยหลังขอลูกเป็นแฟนทั้งที่วัยต่างกัน

วันนี้ ( 27 ส.ค.)​ ผู้สื่อข่าวได้รับเรื่องร้องเรียนจาก น.ส. หน่อย อายุ 53 ปี ว่าลูกสาวอายุ 17 ปีซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกงานที่เทศบาลแห่งหนึ่งใน อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ว่าลูกสาวถูกปลัดเทศบาล กระทำอนาจารด้วยการส่งภาพผู้หญิงเปลือยท่อนบนกับผู้ชายยืนคู่กัน และยังส่งลิ้งค์หนังลามกอนาจารบุตรสาวดู 

และขณะฝึกงานมักจะถูกลวนลามด้วยการจับเนื้อต้องตัว จนต้องพาลูกสาวเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย

ขณะที่ น.ส.เมย์ ผู้เสียหายยืนยันตนเองถูกกระทำอนาจารอยู่เป็นประจำจนรู้สึกไม่ดี และหลังจากที่เดินทางมาลงบันทึกประจำวันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่าน ปลัดเทศบาลรายดังกล่าวยังโทรศัพท์​เข้ามาหาถึง 2 สาย แต่ไม่กล้ารับเพราะกลัว 


น.ส.หน่อย แม่ของผู้เสียหายยังเผยอีกว่าลูกสาวมักจะเล่าให้ฟังว่าถูกปลัดเทศบาลรายดังกล่าวขอเป็นแฟนอยู่ตลอดเวลาทั้งที่มาอายุต่างกันมากและทุกวันมักจะโทรศัพท์​มาหาลูกสาวจนเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย


เบื้องต้นผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์​สอบถามข้อเท็จจริงไปยังปลัดเทศบาลคนดังกล่าว แต่ก็ได้รับคำตอบว่าไม่สะดวกให้สื่อสัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์ และอ้างว่าเรื่องที่้กิดขึ้นไม่เป็นความจริง และยังทำให้ตนเองได้รับความเสียหายรวมถึงองค์กร

 และยังยืนยันว่าการส่งแชทไปยังนักศึกษา​ฝึกงานเป็นแค่การคุยเรื่องงาน และเมื่อน้องไม่มาทำงาน หรือลางานก็ต้องไลน์ไปถาม เช่นเดียวกับ​นักศึกษาฝึกงาน​ทุกคน ส่วนเรื่องการลวนลามได้ขอปฏิเสธว่าไม่มีพฤติกรรม​แบบนี้แน่นอน

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการสอบปากคำผู้เสียหายและแม่เพื่อเป็นข้อมูล และในวันพรุ่งนี้สหวิชาชีพ จะได้ทำการสอบปากคำนักศึกษา​ผู้เสียหายอีกครั้ง 




