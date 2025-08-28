(คลิป)เพราะมาก!นักเรียนหญิง ม.5 รร.น้ำยืนร้องเพลงให้กำลังใจทหารแนวหน้า

อุบลราชธานี-นักเรียนหญิงโรงเรียนน้ำยืน จ.อุบลฯ เปิดซิงเกิ้ลใหม่ “แรงใจชายแดน” ให้กำลังใจทหารแนวหน้าชายแดนไทย-กัมพูชา ร้องได้เพราะมาก เพราะอินกับสถานการณ์ช่วงต้องอพยพไปอยู่ศูนย์พักพิง เนื้อหาเพลงก็กินใจ
จากสถานการณ์ความไม่สงบไทย กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เข้าสู่เดือนที่ 2 เจ้าหน้าที่ทหารจากหลายหน่วยยังคงตรึงกำลังปกป้องพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง ภาคเอกชนหลายภาคส่วนยังคงส่งกำลังใจทุกรูปแบบไปยังทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนอย่าง
เช่นเดียวกันกับนางสาวณิชาภัทร หรือ น้องมะนาว แก้วอาษา อายุ 17 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา อ.น้ำยืน ได้ถ่ายทอดบทเพลง “แรงใจชายแดน” ที่แต่งประพันธ์โดยอาจารย์บงการ สายเนตร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน ด้วยน้ำเสียงที่ใสเพราะเราะน่าฟัง
น้องมะนาว เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า แรงใจสู่ชายแดน ก่อนจะได้มาเป็นคนร้องเพลงนี้ อดีตท่าน ผอ.โรงเรียนบ้านเปือย แต่งเพลงมาแล้ว อยากจะหานักร้องให้เป็นผู้มาร้องเพลงนี้ พอดีคุณครูที่รู้จักตนเห็นแววว่าน้องมะนาว น่าจะร้องเพลงนี้ได้ จึงให้หนูมาร้องเพลงนี้ ซึ่งเพลงนี้ตนเองหัดร้องได้ไม่นาน เพราะตอนนั้นอยู่ในช่วงที่อพยพหนีภัยสงครามไปอยู่ในศูนย์อพยพที่อำเภอเดชอุดม
จึงมีการซ้อมร้องก่อนวันอัดเสียงเพียงวันเดียว เมื่อร้องเพลงไปแล้วยอมรับว่า เป็นเพลงที่ร้องยากมาก แต่เนื้อหากินใจมาก ทำให้ตนเองต้องทำความเข้าใจให้เข้าใจถึงอารมณ์เพลง เนื้อเพลงจะมีเนื้อหาประมาณแนวหลังจะคอยส่งกำลังใจให้แนวหน้าตลอด ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่ๆทหารที่คอยปกป้องรักษาประเทศชาติของเราและก็ขอเป็นกำลังใจเล็กๆให้สู้ เพื่อชาติของเรา น้องมะนาวกล่าวในที่สุด