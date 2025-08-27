รอง ผบก.สส.ภ.7 ลงพื้นที่กาญจนบุรี ตรวจประเมิน “โครงการตำบลยั่งยืนแก้ปัญหายาเสพติด”

กาญจนบุรี - ตำรวจภูธรภาค 7 ตรวจติดตามผลโครงการตำบลยั่งยืน ต.หนองบัว จ.กาญจนบุรี เน้นแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร หลังดำเนินการครบตามเป้าหมาย มีผู้เข้าร่วมบำบัดกว่า 28 คน
วันนี้ (27 ส.ค.) ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำบลยั่งยืน เทศบาลตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี พ.ต.อ.สุภาพ วัยนิพิฐพงษ์ รอง ผบก.สส.ภ.7 พร้อมคณะ ประกอบด้วย พ.ต.อ.จรรยวรรธน์ วิเศษชูชาติกุล รอง ผบก.อก.ภ.7 และ พ.ต.อ.ภูวดิท คงเพ็ชร ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.7 เดินทางตรวจประเมินผลโครงการดำเนินงาน “ตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ” ประจำปีงบประมาณ 2568
การประชุมประเมินผลมีผู้แทนภาครัฐและท้องถิ่นเข้าร่วมจำนวนมาก อาทิ พ.ต.อ.กฤตชัย ทองอยู่ รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี นายสมบูรณ์ แผนสมบูรณ์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี นาย นพรัตน์ สระบัว กำนันตำบลหนองบัว นายวิษณุ ทองแท่งใหญ่ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านหนองบัว จ.ส.อ.ปรีดา ทองใบ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว รวมถึงผู้นำชุมชนและผู้แทนตำรวจ สภ.เมืองกาญจนบุรี พร้อมผู้สังเกตการณ์จาก อบจ. และ กต.ตร. รวมกว่า 70 คน
โครงการตำบลยั่งยืนฯ เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 โดยมีนายสมบูรณ์ แผนสมบูรณ์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงาน มุ่งเน้นแก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจร ทั้งด้านการบำบัด ฟื้นฟู และติดตามแก้ไขปัญหาในชุมชน พร้อมลงนาม MOU ร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความยั่งยืนในการแก้ปัญหา
ตลอดโครงการมีผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัด จำนวน 28 คน และเดินทางมาร่วมกิจกรรมวันประเมิน 11 คน ปัจจุบันโครงการได้เสร็จสิ้นและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ตำรวจภูธรภาค 7 จึงได้ลงพื้นที่ติดตามและตรวจประเมิน โดยมี สภ.เมืองกาญจนบุรี ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดในการนำเสนอผลการดำเนินงาน