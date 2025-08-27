"กฟก.ขอนแก่น "ลงพื้นที่องค์กรเกษตรกรบ้านฝาง–เมืองขอนแก่น เสริมศักยภาพสร้างความเข้มแข็ง

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) สาขาจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกร 2 แห่ง รับฟังปัญหาและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ ( 27 ส.ค.) นายสานิต เชิดโคกศรี หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) สาขาจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ ดร.วุฒิพงศ์ ศุภรมย์ ประธานอนุกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 2 แห่งประกอบด้วย สมาพันธ์เกษตรกรอำเภอบ้านฝาง และกลุ่มบ้านใหม่ไทอิสาน ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น
ดร.วุฒิพงศ์ ศุภรมย์ ประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้องค์กรเกษตรกรเกิดความเข้มแข็งจากฐานราก โดยมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกเกษตรกรในทุกระดับ ทั้งการบริหารจัดการองค์กร การสร้างวินัยทางการเงิน การดำเนินกิจกรรมการเกษตรร่วมกัน และการขับเคลื่อนองค์กรในรูปแบบเครือข่าย เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีศักยภาพในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีระบบ
นายสานิต เชิดโคกศรี หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) สาขาจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงความสำคัญของการสนับสนุนองค์กรเกษตรกรว่า การสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรเกษตรกร ถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน เนื่องจากองค์กรที่มีความเป็นระบบและได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างประโยชน์ต่อชุมชนในวงกว้างได้
นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาที่เกษตรกรเผชิญอยู่ ทั้งด้านการตลาด ปัจจัยการผลิต และการเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อให้ กฟก. สามารถนำไปเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางสนับสนุนได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรว่า กฟก. จะทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลืออย่างจริงจัง