สงสารแมวจร ! หัวติดกระป๋อง 4 วัน อดอาหาร–น้ำ ก่อนป่อเต็กตึ้งฮีโร่ช่วยรอด

อ่างทอง – แมวจรหัวติดกระป๋องขนม 3-4 วัน อดอาหารและน้ำจนหมดแรง นอนซมบนกำแพงบ้าน เจ้าหน้าที่ป่อเต็กตึ้งต้องใช้สวิงตาข่ายครอบช่วย ก่อนปลอดภัยและวิ่งหนีออกไปอย่างรวดเร็ว
วันนี้ ( 27 ส.ค.) เจ้าหน้าที่อาสาป่อเต็กตึ้งได้รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือกรณีแมวจรหัวติดกระป๋องนาน 3-4 วัน อดอาหารและน้ำจนหมดแรง นอนซมอยู่บนกำแพงรั้วบ้านเลขที่ 30/25 หมู่ 2 ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง จึงรีบรุดตรวจสอบ
พบแมวเพศผู้ สีเทา อายุราว 2-3 ปี มีกระป๋องขนมพลาสติกครอบติดอยู่บริเวณศีรษะ สภาพอ่อนแรงไม่สามารถหากินเองได้ เจ้าหน้าที่จึงนำสวิงตาข่ายมอบให้เจ้าของบ้านที่คุ้นเคยกับแมวดังกล่าว ใช้ครอบตัวลงมาอย่างปลอดภัย ก่อนช่วยกันใช้คีมกรรไกรตัดกระป๋องออกจากหัวได้สำเร็จ
หลังปลดกระป๋องออกจากหัว เจ้าหน้าที่นำสวิงออก เจ้าแมวสีเทาก็รีบวิ่งหนีหายไปอย่างรวดเร็ว สร้างความโล่งใจแก่เจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่ช่วยเหลือ
ด้านนายเฉลิมพร อินทร์ไทย หัวหน้าป่อเต็กตึ้งจุดอำเภอเมือง เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งว่าแมวตัวดังกล่าวหัวติดกระป๋องขนมใส มองเห็นด้านหน้าและวิ่งหนีเมื่อมีคนพยายามช่วยเหลือ จนเมื่อหมดแรงนอนซมบนกำแพงจึงสามารถเข้าช่วยได้สำเร็จ โดยใช้วิธีให้เจ้าของบ้านที่คุ้นเคยกับแมวเป็นผู้ครอบสวิง เพื่อป้องกันการตื่นกลัวจากคนแปลกหน้า ก่อนปลอดภัยในที่สุด