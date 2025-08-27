ทลฉ.เปิดเวทีรับฟังความเห็นร่วมลงทุน “ท่าเทียบเรือ A2” ครั้งที่ 2 จ่อสิ้นสุดสัญญา 2569

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ท่าเรือแหลมฉบังเดินหน้าเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการร่วมลงทุนใหม่ “ท่าเทียบเรือ A2” ครั้งที่ 2 หลังสัญญาปัจจุบันจะสิ้นสุดปี 2569 ผู้ประกอบการ-ภาคประชาชนแห่ร่วม เสนอแนะแนวทางพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจท่าเรือโลกที่เข้มข้น
วันนี้ (27 ส.ค.) ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ท่าเทียบเรือ A2 (โครงการร่วมลงทุนใหม่) ครั้งที่ 2 โดยมีนางสิริมา กีรตยาคม รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดประชุม พร้อมด้วย นางสาวนัฐอนันตา จินดาพงศ์เจริญ ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ท่ามกลางความสนใจจากผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก ที่ห้องประชุมศรีราชา แกรนด์ บอลรูม โรงแรมโอ๊ควูด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ทั้งนี้ สัญญาเช่าโครงการท่าเทียบเรือ A2 ที่เปิดให้เอกชนร่วมลงทุน บริหาร และประกอบการ จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2569 จึงจำเป็นต้องศึกษาแนวทางและวางแผนพัฒนาท่าเรือให้รอบคอบ เพื่อรองรับสถานการณ์การแข่งขันธุรกิจท่าเรือและการขนส่งทางทะเล ที่ทวีความเข้มข้นขึ้นจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเรือสินค้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
นางสิริมา กล่าวว่า การรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ จะนำข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายไปปรับปรุงและใช้ประกอบการศึกษา โดยเฉพาะการเชิญภาคประชาชนรอบท่าเรือเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เข้าใจโครงการและประเมินผลกระทบ รวมถึงแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
ด้านนางพัชรินทร์ ยอดมาลัย ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์และบริหารบริษัทท่าเทียบเรือ B1 และ A0 ระบุว่า ผู้ประกอบการมีความสนใจลงทุนในโครงการ แต่ยังรอรายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับตัวเลขสัมปทาน ระยะเวลาสัญญา และมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อประเมินความคุ้มค่าของการลงทุน
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเสนอว่า ท่าเทียบเรือ A2 ซึ่งเป็นพื้นที่เดิมเฟส 1 ของท่าเรือแหลมฉบัง ไม่ควรกำหนดค่าสัมปทานที่สูงขึ้น แต่ควรเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ และการสนับสนุนให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างยั่งยืน เช่น การขยายอายุสัมปทานเกิน 30 ปี ตาม พ.ร.บ.อีอีซี เพื่อเอื้อต่อการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์สมัยใหม่ที่มีราคาสูงมาติดตั้งเพิ่มเติม