“ผบ.ทหารสูงสุด” เปิดเวทีหารือทวิภาคี ฟิลิปปินส์–อินโดฯ–นาโตฯ เคียงข้างประชุม CHODs 2025 หัวหิน

เพชรบุรี – ผบ.ทหารสูงสุด เปิดฉากหารือทวิภาคีกับผู้นำกองทัพฟิลิปปินส์–อินโดนีเซีย–นาโตฯ ระหว่างการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก 2568 ที่หัวหิน ย้ำเสริมความร่วมมือความมั่นคงทางทะเล–ข่าวกรอง–ไซเบอร์ รับมือภัยคุกคามยุคใหม่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้หารือทวิภาคีกับผู้นำกองทัพต่างประเทศที่เดินทางมาร่วมการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ประจำปี 2568 (Chiefs of Defense Conference: CHODs 2025) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26–28 สิงหาคม 2568 โดยมี พล.อ.ทรงวิทย์ และ พล.ร.อ. Samuel Paparo ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก (USINDOPACOM) ร่วมเป็นเจ้าภาพ
การประชุมปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Peace through Strength – Ensuring Security and Prosperity in the Indo-Pacific” มุ่งสะท้อนความมุ่งมั่นของมิตรประเทศในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง และกำหนดแนวทางรับมือความท้าทายในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
พล.อ.ทรงวิทย์ ได้หารือร่วมกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดฟิลิปปินส์ เกี่ยวกับการรับมือภัยคุกคามในภูมิภาค และการเตรียมความพร้อมที่ฟิลิปปินส์จะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2569 โดยยืนยันเดินหน้าสร้างความมั่นคง สันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาค
นอกจากนี้ ผบ.ทหารสูงสุด ยังได้หารือกับ พล.อ. Agus Subiyanto ผู้บัญชาการทหารสูงสุดอินโดนีเซีย เน้นยกระดับการแลกเปลี่ยนข่าวกรอง โดยเฉพาะด้านความมั่นคงทางทะเล การปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงการส่งเสริมการฝึกทางทหารร่วม อาทิ การฝึกต่อต้านการก่อการร้าย
ต่อมท พล.อ.ทรงวิทย์ ยังได้พบหารือทวิภาคีกับ พล.ร.อ. Giuseppe Cavo Dragone ประธานคณะกรรมการทหารนาโตฯ เพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคง โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ การพัฒนาความรู้ด้านไซเบอร์ และการเตรียมความพร้อมต่อสงครามรูปแบบใหม่ อันจะช่วยเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ การประชุม CHODs 2025 นับเป็นเวทีสำคัญในการสร้างความร่วมมือเพื่อคงไว้ซึ่งภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกที่เสรี เปิดกว้าง และมั่นคง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบในอนาคต