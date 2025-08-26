สนธิกำลังบุกทลายปาร์ตี้ยาพูลวิลล่าเพชรบุรี รวบ 52 วัยรุ่น ยึดเค–อี–ยาบ้าอื้อ

เพชรบุรี - เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนภาค 7 สนธิกำลังฝ่ายปกครอง บุกจับกุมปาร์ตี้ยาที่พูลวิลล่าชะอำ จ.เพชรบุรี รวบวัยรุ่นชาย-หญิงรวม 52 คน ของกลางยาเค ยาอี ยาบ้า และบุหรี่ไฟฟ้าเพียบ
วันนี้( 26 ส.ค.) พ.ต.ท.ทศพร รุ่งเรืองศุภรัตน์ รอง ผกก.สส.บก.สส.ภ.7 พร้อมด้วย พ.ต.อ.อภิรักษ์ เพิ่มชัย ผกก.สภ.ชะอำ และนายธเนศ นาเมือง ปลัดป้องกันอำเภอชะอำ สนธิกำลังตำรวจสืบสวนภาค 7, ตำรวจ สภ.ชะอำ และฝ่ายปกครอง บุกตรวจค้นบ้านพักพูลวิลล่า ภายในโครงการบีชวัลเล่ย์เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี พบกลุ่มวัยรุ่นชาย-หญิง อายุ 16–28 ปี จำนวน 52 คน มั่วสุมจัดปาร์ตี้ พร้อมของกลางยาเสพติดหลายชนิด ได้แก่ ยาเค, ยาอี, ยาบ้า, บุหรี่ไฟฟ้า และโทรศัพท์มือถือกว่า 30 เครื่อง
การสืบสวนพบว่า บ้านหลังดังกล่าวมีการเช่าอย่างถูกต้อง โดยมีผู้ดูแลเปิดบ้านให้กลุ่มวัยรุ่นเช่าพักเพียง 7–8 คน แต่ภายหลังกลับชักชวนเพื่อนๆ มาสมทบจนกลายเป็นปาร์ตี้รวม 52 คน มีการดื่มสุรา ส่งเสียงดังรบกวน และลักลอบเสพยาเสพติด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ครอบครองยาเสพติดและผู้เสพทั้งหมด ทำบันทึกประวัติ ก่อนส่งพนักงานสอบสวน สภ.ชะอำ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป