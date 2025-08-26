ผู้ว่าฯลพบุรีตั้ง 5 ชุดสอบมูลนิธิวัดพระบาทน้ำพุ พบทรัพย์สินมหาศาล

ลพบุรี – ปมหนี้สิน–มูลนิธิในวัดพระบาทน้ำพุ ยังส่อเค้าเดือด หลัง “พระอลงกต” ถูกตำรวจสอบปากคำ – ผวจ.ลพบุรี เตรียมตั้ง 5 ชุดใหญ่ตรวจเชิงลึก 5 มูลนิธิ
ความคืบหน้ากรณีพระอลงกตและนายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ “หมอบี” ที่ถูกตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัดพระบาทน้ำพุ ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนกฎหมาย แม้พระอลงกตยังไม่ให้ความร่วมมือในบางเรื่อง และยังไม่ยอมลาสิกขา
นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ตรวจสอบมูลนิธิทั้ง 5 แห่งที่เกี่ยวข้องกับวัดแล้ว โดยพบข้อสังเกตหลายประเด็น จึงเตรียมตั้งคณะกรรมการพิเศษ 5 ชุด เพื่อเข้าตรวจสอบเชิงลึกในแต่ละมูลนิธิ เนื่องจากมีทรัพย์สินจำนวนมาก จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหลายด้านมาร่วมตรวจสอบเพื่อความรอบคอบ แม้ยังไม่สามารถกำหนดกรอบเวลาเสร็จสิ้น แต่จะเร่งรัดให้เร็วที่สุด ขณะที่การดูแลผู้ป่วยในวัด มอบหมายให้ สสจ. และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เข้าดำเนินการต่อเนื่อง
เวลา 11.10 น. นายวีระ จำลอง ผอ.สำนักพุทธ จ.ลพบุรี ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่า ได้แต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสแล้ว เพื่อเข้ามาดูแลเสนาสนะและทรัพย์สินของวัด โดยปัจจุบันบัญชีของวัดมีเงินเหลือเพียง 10 ล้านบาทเศษ ขณะที่ค่าใช้จ่ายต่อเดือนสูงกว่า 1 ล้านบาท คาดว่าเงินที่เหลืออาจอยู่ได้อีกไม่นาน ส่วนพระอลงกตนั้น อยู่ระหว่างการสอบสวน หากศาลชี้ว่ามีความผิดก็ต้องสึก แต่หากบริสุทธิ์ก็สามารถกลับมาบวชต่อได้
ด้าน นพ.ปิยะเดช วลีพิทักษ์เดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เผยว่า การดูแลผู้ป่วยยังคงดำเนินการตามระบบ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ผู้ป่วยระยะสุดท้ายในสถานชีวบาล, ผู้ติดเชื้อเอดส์ที่รักษาในอาคาร “คนทำดีอวดผี” 50 เตียง และผู้ติดเชื้อที่ยังแข็งแรงอยู่ตามบ้านพัก ทั้งหมดอยู่ในความดูแลของ รพ.พระนารายณ์มหาราช และ สสจ. ขณะที่อาคารเมตตาธรรมหลังเก่าถูกปิด เนื่องจากพบแนวโน้มการก่อสร้างคล้ายโรงพยาบาล รอการตรวจสอบต่อไป ส่วนศพที่ดองไว้กว่า 20 ศพ ยืนยันว่าไม่ใช่หน้าที่สาธารณสุข แต่เป็นความรับผิดชอบของ อปท. และอำเภอ ซึ่งสามารถดำเนินการฌาปนกิจได้ทันที
เวลา 11.45 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวนายบรรเจษ เทพพำนัก เลขาส่วนตัวพระอลงกต มาสอบปากคำ โดยเจ้าตัวยืนยันไม่ทราบเรื่องเงินที่พบในรถ และไม่ได้ติดต่อนายโดยตรง เพียงทราบว่าหลวงพ่อจะกลับวัด ไม่ได้หลบหนี
ต่อมาเวลา 14.10 น. การตรวจค้นภายในวัดพระบาทน้ำพุเสร็จสิ้นทั้ง 5 จุด พบหลักฐานสำคัญเป็นเอกสารด้านการเงิน โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และตู้เซฟ นำไปตรวจสอบต่อ
พระครูสุวัฒน์กิตติสาร เจ้าคณะตำบลเขาสามยอด รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ระบุว่า วัดมีเงินหมุนเวียนน้อย ส่วนใหญ่ใช้ไปกับการก่อสร้าง ขณะที่หลวงพ่ออลงกตไม่น่าจะนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ย้ำผู้ป่วยในวัดยังคงได้รับการดูแลต่อเนื่อง แต่จำเป็นต้องอาศัยหน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยเหลือ เพราะกำลังพระไม่เพียงพอ