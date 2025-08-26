“วีระ”บุกโรงพักโคกสูง แจ้งความเอาผิด ม.157แม่ทัพภาค1- ผู้ว่าฯ สระแก้ว ปล่อยปะละเลยทำเขมรรุกล้ำอธิปไตย

สระแก้ว – “วีระ”บุกโรงพักโคกสูง แจ้งความเอาผิด ม.157 แม่ทัพภาค1- ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่ที่ดินและป่าไม้ ปล่อยปะละเลยทำเขมรรุกอธิปไตยไทย แถมคำพูดผู้ว่าฯ ยังเป็นหลักฐานให้เขมรได้ใจ
เมื่อเวลา 10.15 น.วันนี้ ( 26 ส.ค.) นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น พร้อมด้วย นายธิติพัฒน์ เสมาทอง อดีตนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และชาวบ้านในหมู่บ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อ พ.ต.อ.สุทธิพงษ์ อินทสิทธิ์ ผกก.สภ.โคกสูง และ ร.ต.อ.คมสันต์ ด้วงมั่ง พนักงานสอบสวนเวร สภ.โคกสูง
เพื่อให้ดำเนินคดีตามมาตรา 157 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ต่อ พล.ต.ท.อมฤต บุญสุยา แม่ทัพภาคที่ 1 และนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว รวมทั้งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว สาขาอรัญประเทศ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดสระแก้ว
นายวีระ เผยว่าตนเองได้รับการร้องขอจากชาวบ้านในหมู่บ้านหนองจาน เพื่อให้ช่วยเหลือกรณีชาวกัมพูชา รุกล้ำแผ่นดินไทยและยังเข้ามายึดที่ดินทำกิน ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ยังพูดบนเวทีชี้แจงผู้ช่วยทูตทหารประจำอาเซียนทั้ง 8 ประเทศ( IOT) ที่ มทบ.19 ว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวไม่มีเอกสารสิทธิ ทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านหนองจาน ที่มีเอกสารที่ดินเป็น นส.3 และ สค.1 ต่างเกิดความไม่พอใจ
“ อีกทั้งคำพูดดังกล่าว ยังทำให้สื่อฝ่ายกัมพูชานำไปขยายความว่า ผวจ.สระแก้ว บอกว่าที่ดินบริเวณชายแดนบ้านหนองจาน ไม่มีคนไทยมีเอกสารสิทธิ ทำให้สื่อกัมพูชาโมเมว่าที่ดินตรงนั้นเป็นของกัมพูชา ถึงแม้ ผวจ.สระแก้ว จะออกมาขอโทษแต่ก็ถือว่าได้เกิดความเสียหายไปแล้ว ถือว่าความผิดสำเร็จ”
นายวีระ บอกว่าตนเองในฐานะได้รับมอบอำนาจจากชาวบ้านในพื้นที่ จึงเข้า แจ้งความเอาผิดตามมาตรา 157 ต่อบุคคลทั้งหมดที่ละเว้นการปฏิบัติ และยังได้แจ้งความเอาผิดมาตรา 157 ต่อ พล.ท.อมฤต บุญสุยา แม่ทัพภาคที่1 เนื่องจากเป็นผู้ที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว แต่กลับปล่อยปะละเลยให้ชาวเขมรบุกรุกเข้ามาสร้างบ้านเรือนในแผ่นดินไทย
และยังได้นำเอกสารหนังสือที่ได้รับการร้องเรียนและหนังสือรับมอบอำนาจจากประชาชนมายื่นแสดงต่อ พนักงานสอบสวน สภ.โคกสูง อีกด้วย