(คลิป)เจอ ตร.ทางหลวงพิษณุโลกจับพิรุธ!รวบ 4 ชาย/หญิงคนชลบุรี ขนยาบ้ายัดเต็มยางอะไหล่

พิษณุโลก – ไม่รอดสายตา ตร.ทางหลวงพิษณุโลก จับพิรุธ..บก.ปส.ประสานดักตรวจรถต้องสงสัย เป๋นกระบะติดป้ายทะเบียนระยอง พบชาย/หญิงชาวชลบุรีอยู่ในรถ 4 คน ถามตอบไปคนละทิศ พอขอค้นรถไม่พบของผิดกฎหมาย แต่สุดท้ายถอดยางอะไหล่ตรวจเจอยัดยาบ้ามาเป็นตับ
หลังจากตำรวจทางหลวงพิษณุโลก (ส.ทล.3 กก.5 บก.ทล.) ได้รับการประสานจาก กก.3 บก.ปส.3 ว่ารถกระบะต้องสงสัย ยี่ห้อมาสด้า ทะเบียน ผฉ 7075 ระยอง มีพฤติการณ์ต้องสงสัยลักลอบขนยาเสพติด จากภาคเหนือ จ.อุตรดิตถ์ กำลังจะเข้า อ.เด่นชัย
พ.ต.ท.อภิชาติ วงษ์ศรี สวญ.ส.ทล.3 กก.5 บก.ทล. จึงได้สั่งการให้ชุดจับกุมประกอบด้วย พ.ต.ท.ยุทธ จตุรชัยภิญโญ สว.ส.ทล.3 กก.5 บก.ทล, ร.ต.ท.สมคิด จันดีศรีเจริญ รอง สว., ร.ต.อ.นิคม เพชรนิล, ร.ต.ต.กิตติ แก้วผม, ร.ต.ต.ประทีป มีอุดร, ด.ต.เจษฎางค์ ภู่ทิม, จ.ส.ต.ธนภูมิ ช่อลำไย สนธิกำลังกับ จนท.กก.3 บก.ปส.3 ตั้งจุดตรวจจุดสกัด บริเวณหน่วยบริการบ้านป่า ทล. 11 กม.234+500 อ.บ้านป่า จ.พิษณุโลก เมื่อ 24 ส.ค.68 ที่ผ่านมา
กระทั่งพบรถยนต์เป้าหมายคันดังกล่าวขับขี่ด้วยความเร็วสูงเข้าด่านจึงเรียกตรวจสอบ เบื้องต้นพบคนที่มาด้วยกันในรถ 4 คนพูดไม่ตรงกัน..บางคนบอกไปชายแดนทางภาคเหนือ บางคนก็บอก 5 วัน บางคนก็บอก 2 วัน สถานที่ไม่ตรงกัน จึงแจ้งขอตรวจค้นรถอย่างละเอียด
ซึ่งตอนแรกไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย แต่พอถอดยางอะไหล่ออกมาพบว่า น้ำหนักมากผิดปกติ ลมยางมีกลิ่น จึงนำยางอะไหล่ตรวจสอบอย่างละเอียดจนพบของกลางยาบ้าบรรจุในห่อพลาสติกซุกซ่อนอยู่ในยางอะไหล่ จำนวน 138 ก้อน ก้อนละ 2,000 เม็ด รวมเป็นจำนวน 276,000 เม็ด
เจ้าหน้าที่จึงจับกุมผู้ที่โดยสารมากับรถยนต์คันดังกล่าวประกอบด้วย นายอัตถสิทธิ์ คนขับชาวชลบุรี อายุ 48 ปี , นายเปรมศักดิ์ อายุ 39 ปี จ.ชลบุรี , นางวราภรณ์ อายุ 34 ปี จ.ชลบุรี และ น.ส.นิศา ขำทอง อายุ 27 ปี จ.ชลบุรี ทั้งหมดให้การรับสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้างจากคนงไม่ทราบชื่อและสกุล เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท โดยนำรถไปรับของกลางที่โรงแรมแห่งหนึ่งใน ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ก่อนจะเดินทางกลับไปยัง จ.ชลบุรี กระทั่งมาถูกจับกุมได้ในที่สุด
จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมจะทำการสืบสวนขยายผลเครือข่ายแก๊งยาเสพติดต่อไป.