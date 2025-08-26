รองปลัด อว. เปิดการอบรม นบม. รุ่นที่ 32 ติดอาวุธผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา น.ส. วราภรณ์ รุ่งตระการ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.) รุ่นที่ 32” ซึ่งจัดขึ้นที่ห้อง Alpha ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนเวทีโลก
โดยมี ผศ.ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการหลักสูตร ผศ.พิมพ์สิริ อรุณศรี รองผู้อำนวยการหลักสูตร นายเศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา สำนักงานปลัดกระทรวง อว. และผู้เข้าร่วมอบรม กว่า 50 คน ให้การต้อนรับ
น.ส.วราภรณ์ กล่าวว่า สถาบันอุดมศึกษาเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ทำหน้าที่เสมือนคลังแห่งความรู้ พลังสมอง และผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นกลไกหลักในการผลิตทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนเวทีโลก ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
อย่างไรก็ตาม สถาบันอุดมศึกษาต้องเผชิญกับข้อจำกัดและความท้าทายหลายด้าน อาทิ งบประมาณที่จำกัด บุคลากรที่ไม่เพียงพอ กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนจำนวนผู้เรียนที่ลดลง ซึ่งล้วนส่งผลโดยตรงต่อการดำเนินภารกิจของสถาบัน
ดังนั้น ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา จำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ วิธีคิด และทักษะการบริหารจัดการที่ทันสมัย เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นที่พึ่งพาของสังคมได้อย่างแท้จริง
“สำนักงานปลัดกระทรวง อว. พร้อมสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นพลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยสามารถแข่งขันได้อย่างมั่นคงบนเวทีโลก” รองปลัดกระทรวง อว. กล่าว
การฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.) รุ่นที่ 32” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 16 ตุลาคม 2568 (แบบไม่ต่อเนื่อง) ประกอบด้วยการบรรยายเชิงวิชาการ ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร การศึกษาดูงานในสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
รวมถึงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สมาพันธรัฐสวิส และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ผู้ผ่านการอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร โดยจะได้รับประกาศนียบัตร พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ ซึ่งประกาศนียบัตรดังกล่าวมีศักดิ์และสิทธิ์แห่งประกาศนียบัตรชั้นสูงทุกประการ