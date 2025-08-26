"เจ๊เอ๋" นำทีมชาวบ้านสระแก้ว-กลุ่มคนไทยรักชาติ รวมตัวชายแดนบ้านหนองจานแสดงพลังป้องแผ่นดินไทย

สระแก้ว- เดือด!! ชาวบ้านสระแก้ว-กลุ่มคนไทยรักชาติ รวมตัวบุกแนวชายแดนสระแก้ว บริเวณบ้านหนองจาน ประกาศลั่นที่นี่แผ่นดินไทยเขมรต้องออกไป สุดเจ็บใจปล่อยเขมรป่วนไม่เลิก โดยมี "เจ้เอ๋" ร่วมด้วย ด้านทหาร-ฝ่ายปกครอง ตึงพื้นที่แน่นป้องกันบานปลาย
วันนี้ ( 26 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สังเกตุการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณบ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว พบว่าแม้ขณะนี้สถานการณ์ความวุ่นวายจากการประท้วงและพยายามจะก่อการจลาจลด้วยการขว้างปาสิ่งของใส่ทหาร ด่าทอ และรื้อรั้วลวดหนาม จะหยุดติเป็นการชั่วคราว แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และทหารกองกำลังบูรพา ยังคงเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
โดยแหล่งข่าวจากหน่วยงานความมั่นคง รายงานว่า กองกำลังทหาร ที่ประจำการในพื้นที่ ได้ดำเนินมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยและปฏิบัติการตามขั้นตอนที่วางไว้เพื่อยืนยันการรักษาอธิปไตยของไทยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดน
อย่างไรก็ดี ได้มีกลุ่มคนไทยรักชาติจากทั่วสารทิศ และกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ จ.สระแก้ว ได้พากันไปรวมตัวที่บริเวณชายแดนบ้านหนองจาน หลังสุดทนกับพฤติกรรมของกลุ่มชาวเขมร และการปลุกระดม เพื่อสร้างความวุ่นวายอยู่ตลอดเวลา
โดยกลุ่มคนไทยรักชาติได้พากันตะโกนและส่งเสียงว่า "ที่นี่คือแผ่นดินไทย เขมรต้องออกไป" และยังบอกอีกว่าวันนี้ประชาชนคนไทยต้องมาเผชิฯหน้ากับชาวเขมรด้วยตัวเอง เพราะรัฐบาลเกียร์ว่าง และผู้มีหน้าที่โดยตรงนิ่งเฉย
เช่นเดียวกับ "เจ้เอ๋เจ้าแม่เงินกู้" ที่เดินทางมาร่วมกิตกรรมในครั้งนี้ด้วย ได้ประกาศว่า ตนเองต้อวการมาแสดงพลังขับไล่เขมรด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ขณะประชาชนคนไทยได้แสดงพลังปกป้องแผ่นดินไทยอยู่นั้นได้มี ปลัดอำเภอ พยายามที่จะเข้าห้ามปรามจนชาวบ้านต้องยืนยันว่าเป็นการทำกิจกรรมในประเทศไทย
โดย เจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือประชาชนให้งดเว้นการเดินทางเข้าไปยังพื้นที่เกิดเหตุ เนื่องจากยังคงมีชาวเขมรบางส่วนที่นอนบริเวณรั้วลวดหนามตลอดทั้งคืน เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเอื้อต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณต่อพี่น้องประชาชนที่ได้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องชายแดน