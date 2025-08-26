ท่าเรือแหลมฉบังถกด่วน! เปิดใช้ระบบ “Truck Q” วันแรกสะดุด จองคิวซับซ้อน รถติดยาวถึงนอกพื้นที่

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ท่าเรือแหลมฉบังสรุปการประชุมหลังเปิดใช้ระบบ “Truck Q” 100% วันแรก พบปัญหาระบบล่ม เกิดคอขวดจราจร รถติดยาว ขณะผู้ขับรถหน้างานให้ความร่วมมือดี ด้านผู้บริหารรับทราบปัญหาทั้งระบบ-ผู้ใช้งาน-การจัดการ เตรียมเร่งแก้ไขและปรับปรุง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวานนี้ (25 ส.ค.) มีการเปิดใช้ระบบ “Truck Q” 100% ในท่าเรือแหลมฉบัง เป็นวันแรก คณะผู้บริหารท่าเรือฯ ได้ประชุมหารือถึงการใช้งานระบบบริหารจัดการคิวรถบรรทุก ปัญหาและอุปสรรค แต่พบว่าได้รับความร่วมมือจากพนักงานขับรถหัวลากเป็นอย่างดี
โดยในที่ประชุมได้สรุปถึงปัญหาหลักที่เกิดขึ้นคือระบบไม่สามารถรองรับผู้ใช้งานพร้อมกันจำนวนมากได้ โดยเฉพาะช่วงเช้าหลังเวลา 08.00 น. ทำให้ระบบช้า หน่วง และล่มในที่สุด ส่งผลให้การตรวจสอบรถจากเดิมใช้เวลาไม่เกิน 10 วินาที เพิ่มเป็นกว่า 2 นาทีต่อคัน
นอกจากนี้ ยังพบว่ากระบวนการลงทะเบียน และจองคิวมีความซับซ้อนเกินไป อาทิ การบังคับใช้อีเมลล์ ซึ่งผู้ขับรถจำนวนมากไม่มี รวมถึงระบบไม่รองรับการใช้งานกับโทรศัพท์มือถือบางรุ่น ทำให้แสดงผลผิดพลาดเพียงเล็กน้อย เช่น กรอกเลข Booking ผิดหนึ่งหลัก ส่งผลให้ไม่สามารถทำรายการต่อได้ทันที
ด้านการใช้งาน พบว่าบริษัทขนส่งและผู้ขับรถจำนวนมากยังไม่ปรับตัวในการจองคิวล่วงหน้า แต่เลือกขับรถเข้าท่าเรือก่อน แล้วค่อยจอง ทำให้เกิดการสะสมหน้าประตู โดยเฉพาะที่ “ประตู 3” ซึ่งกลายเป็นคอขวด ทำให้แถวรถสะสม และยังมีข้อเสนอแนะจากผู้ขับรถให้จัดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำและจุดบริการอาหารในพื้นที่พักคอย
โดยในที่ประชุมย้ำว่า การทดสอบระบบในครั้งนี้ถือเป็น “ประสบการณ์ล้ำค่า” ที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไข โดยได้กำหนดแนวทางเร่งด่วน เช่น จัดทำรายงานสรุปปัญหา สื่อสารชี้แจงต่อสาธารณะ และจัดประชุมผู้ประกอบการเพื่อรับฟังความเห็น พร้อมทั้งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ ร่วมมือกับผู้พัฒนาระบบค้นหาสาเหตุที่แท้จริง และพิจารณาปรับปรุงกระบวนการจองให้ง่ายขึ้น รวมถึงการทบทวนแผนการใช้งานว่าจะเดินหน้า 100% ต่อหรือทยอยทดลองใช้ทีละขั้น
ทั้งนี้ ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังยืนยันจะไม่หยุดพัฒนาและแก้ไขระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ลดปัญหาจราจร และสร้างความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์องค์กรในระยะยาว และขอขอบคุณในความร่วมมือที่ดี จากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะพนักงานขับรถหัวลาก ในการทดลองใช้ระบบจองคิว 100% ในครั้งนี้