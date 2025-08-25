ผู้ว่าฯ สระแก้วเคลียร์ปมที่ดินบ้านหนองจาน อ้างที่ตอบคำถาม IOT เป็นเรื่องบริเวณที่กัมพูชาบุกรุก ไม่เกี่ยวที่ดินชาวบ้าน

สระแก้ว- ผู้ว่าฯ สระแก้ว เคลียร์ปมที่ดินบ้านหนองจาน อ้างตอบคำถามคณะ IOT จนถูกทัวร์ลงยับเป็นเรื่องโฉนดที่ดินจากปฏิบัติการขับไล่การบุกรุก 27 ไร่ ไม่เกี่ยวข้องสิทธิ์ชาวบ้านหนองจานในฝั่งไทย จากนี้เร่งเดินหน้าออกโฉนดด้าน " วีระ สมความคิด" ร่วมสังเกตุการณ์จี้ที่ดินจังหวัดดูแลสิทธิ์ครอบครองให้ชาวบ้านรักษาอธิปไตยไทย
เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ ( 25 ส.ค.) นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้นำเจ้าหน้าที่ดินจังหวัด เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และ ส.ป.ก. เปิดรับเอกสารสิทธิ์ที่ดินจากชาวบ้านบ้านหนองจานและบ้านกุดผือ เพื่อนำไปคัดกรองและเตรียมออกโฉนดตามนโยบายเร่งด่วน
ซึ่งสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว ได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ลงสำรวจลงพื้นที่ 3 ชุด ครอบคลุมเขตชายแดน อ.อรัญประเทศ อ.โคกสูง และ อ.ตาพระยา เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินริมแนวชายแดนไทย–กัมพูชา บริเวณหลักเขตที่ 46–47 สร้างความดีใจแก่ชาวบ้านเป็นอย่าวมาก
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ชี้แจงต่อประชาชนและสื่อมวลชนถึงกรณีที่ตนเองได้ตอบคำถามคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) ที่ประกอบด้วยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารจาก 8 ประเทศ เมื่อครั้งลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้าน จ.สระแก้ว เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องการรุกล้ำอธิปไตยแผ่นดินไทยของกัมพูชา เมื่อวันที่ 22 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยยืนยันว่าสิ่งที่กล่าวตนเองกล่าวออกไปเป็นเรื่องโฉนดที่ดินจากการปฏิบัติการขับไล่การบุกรุก 27 ไร่ ไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของชาวบ้านบ้านหนองจานในฝั่งไทย
ด้าน นายวีระ สมความคิด อดีตนักเคลื่อนไหวที่เคยถูกจับที่กัมพูชา เมื่อปี 2553 เดินทางมาร่วมสังเกตการณ์และซักถามถึงการดำเนินการของที่ดินจังหวัดเกี่ยวกับการรักษาสิทธิในที่ดินของชาวบ้าน พร้อมเรียกร้องให้ดูแลสิทธิ์ครอบครองเพื่อรักษาอธิปไตยไทย
ขณะที่ นางสุบิน เที่ยงลาย อายุ 73 ปี ชาวบ้านหนองจาน ได้นำเอกสาร ส.ค.1 จำนวนกว่า 70 ไร่ มายืนยันสิทธิ์ พร้อมเล่าด้วยน้ำเสียงตื้นตันว่า แม้ที่ดินดังกล่าวออกสิทธิมาตั้งแต่ก่อนปี 2520 แต่ตนเองไม่สามารถทำกินได้เพราะถูกทหารและชาวกัมพูชาข่มขู่มากว่า 40 ปี อีกทั้งยังมีทุ่นระเบิดในพื้นที่จำนวนมาก แม้จะยังกังวลแต่ก็รู้สึกดีใจที่ภาครัฐเริ่มดำเนินการ และขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเดินหน้าสำรวจและออกโฉนดให้สำเร็จ...