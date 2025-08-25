ไหนบอกแบนสินค้าไทย!! เหตุใดยังพบการลักลอบส่งไปขายในเขมรอีกเพียบ

สระแก้ว- ทหาร ยึดสินค้าจำเป็น-เครื่องอุปโภค-บริโภคและเสื้อผ้าที่ผลิตจากไทยขณะกำลังลักลอบส่งไปขายในเขมรบริเวณแนวชายแดนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว เป็นจำนวนมากสะท้อนความต้องการสินค้าจากไทยยังมีสูง
วันนี้ ( 25 ส.ค.) กองกำลังบูรพา ร่วมหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ กองร้อยทหารพรานที่ 1204 (ชค.ทพ.12) และกองพันทหารม้าที่ 30 ได้ร่วมกันตรวจยึดสินค้าไทยจำนวนมากทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารเสริม เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้าและสินค้าจำเป็นอื่นๆอีกมากมาย ขณะกำลังถูกลักลอบนำข้ามแดนไปยังฝั่งกัมพูชา
การตรวจยึดดังกล่าวเกิดขึ้นขณะเจ้าที่ได้ร่วมทำการลาดตระเวนในพื้นที่บ้านหนองปรือ ม. 7 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว หลังได้รับรายงานว่ามีกลุ่มคนลักลอบขนสินค้าข้ามแดน
กระทั่งพบชายต้องสงสัย 2 รายกำลังเข็นรถบรรทุกกระสอบขนาดใหญ่จำนวน 2คัน และเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ได้พากันทิ้งรถวิ่งหนีข้ามคลองน้ำใสไปยังฝั่งกัมพูชาอย่างรวดเร็ว
การจับกุมและตรวจยึดสิ่งของในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า แม้จะมีการประกาศ “ไม่ใช้สินค้าไทย” ในฝั่งกัมพูชา แต่ความเป็นจริงยังคงมีการลักลอบนำเข้าสินค้าไทยอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำว่าสินค้าไทยยังเป็นที่ต้องการและประเทศเพื่อนบ้านยังพึ่งพาผลิตภัณฑ์จากไทยในหลายด้าน.