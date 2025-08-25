(คลิป)ฉาวไม่ซ้ำ! เปิดภาพชายห่มเหลืองทำทีขอจำนำมือถือ ก่อนฉกโน้ตบุ๊กร้านดังตาคลีกลางวันแสกๆ

นครสวรรค์ - เปิดภาพชายแต่งกายห่มเหลืองคล้ายพระสงฆ์ก่อเหตุลักทรัพย์ร้านมือถือ-คอมพ์ตาคลีกลางวันแสกๆ พบทำทีเข้าขอจำนำมือถือ ก่อนสบโอกาสฉกโน้ตบุ๊กมือสองซุกใส่จีวรแล้วเดินออกหน้าตาเฉย แถมพบเดินเรี่ยไรทั้งก่อน-หลังก่อเหตุ เอาเงินจ้างวินมอเตอร์โซค์ไปส่งลงตากฟ้า
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ร้านกระปุกโฟน ถนนศรีเทพ 1 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เมื่อช่วงสายวันที่ 24 ส.ค.68 ขณะภรรยาเจ้าของร้าน กำลังให้บริการลูกค้าในห้องติดกัน ส่วนสามีกำลังทำบัญชีอยู่ภายในร้าน ไม่ทันระวังตัว กระทั่งมาพบว่าโน้ตบุ๊คที่ตั้งไว้หายไป จึงเปิดกล้องวงจรปิดตรวจสอบ พบภาพชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์หยิบโน้ตบุ๊คใส่จีวรอย่างชัดเจน
นางมนัสศา เหล่าธรรมจักร ภรรยาเจ้าของร้านกระปุกโฟน ตาคลี ระบุว่า ชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์รายนี้เข้ามาในร้าน ทำทีเหมือนจะมาซื้อ-ขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนขอจำนำโทรศัพท์ แต่ตนปฏิเสธไปเนื่องจากเห็นว่าเป็นพระสงฆ์ไม่เหมาะสม ระหว่างนั้นได้มีลูกค้าเข้ามาที่ห้องข้างๆ จึงเดินไปดูแล ทว่าพอกลับมา ปรากฏว่าโน้ตบุ๊กมือสองที่ตั้งไว้บนตู้หายไป
“มันเสียความรู้สึกมาก ยิ่งช่วงนี้ข่าวพระฉาวเยอะ ทำให้คนเสื่อมศรัทธา ฝากวัดช่วยตรวจสอบประวัติผู้ที่จะเข้ามาบวชให้รอบคอบก่อนรับเป็นพระด้วย” นางมนัสศากล่าว
ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามวินจักรยานยนต์รายหนึ่งในพื้นที่ ทราบว่าในวันเกิดเหตุชายคนดังกล่าวเดินทางมาจากสถานีรถไฟบ้านตาคลี ก่อนมุ่งหน้าไปตลาดศรีเทพ และเดินขอรับบริจาคตามร้านค้าหลายแห่ง จากนั้นจึงเข้ามาก่อเหตุในร้านกระปุกโฟน และว่าจ้างวินอีกแห่งหนึ่งให้ไปส่งยังอำเภอตากฟ้าในราคา 150 บาท โดยมีรายงานว่าได้ขอเงินชาวบ้านบริเวณหน้าร้านเซเว่นฯ เพื่อนำไปจ่ายค่าวิน ก่อนหลบหนีไปทางด้านหลังตลาด ซึ่งจนถึงขณะนี้ (25 ส.ค. 68) ยังไม่พบตัว
ทั้งนี้ หลังเกิดเหตุเจ้าของร้านได้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ตาคลีแล้ว พร้อมวอนให้เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็ว ก่อนจะไปก่อเหตุซ้ำสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นอีก