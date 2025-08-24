(คลิป)เถื่อนแท้! ชายฉกรรจ์นับสิบรุมสกรัมหนุ่มวัย 42 ลากออกจากรถกระทืบซ้ำสลบคาถนนกลางลำปาง

ลำปาง - เถื่อนแท้..เผยนาทีกลุ่มชายฉกรรจ์นับสิบ รุมกระทืบ ชายวัย 42 ปี จนสลบคาถนนกลางเมือง คาดมีเรื่องกันมาจากสถานบันเทิง ก่อนตามรุมสกรัม
วันนี้ ( 24 ส.ค.68 ) ทีมกู้ภัยสว่างนครลำปาง ได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บ ใกล้กับร้านข้าวต้มแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ตำบลสบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อ 03.00 น.ที่ผ่านมา เมื่อรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยตำรวจสายตรวจ สภ.เมืองลำปาง พบนายประยุทธ อายุ 42 ปี นอนอยู่บนถนนในสภาพหมดสติข้างรถยนต์ของตัวเอง เลือดกลบปากบอบช้ำอาการสาหัส จึงรีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมนำส่ง รพ.ลำปาง
จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่านายประยุทธ ผู้บาดเจ็บ ได้เดินมาที่รถที่ขับมาจอดและกำลังจะออกรถ มีรถเก๋งอีกคันมาจอดต่อท้าย ก่อนที่จะมีกลุ่มชายฉกรรจ์จำนวนมากจะเดินเข้ามาหา แล้วเปิดประตูด้านคนขับก่อนที่จะดึงตัวนายประยุทธลงมารุมกระทืบ จนสลบคาที่แล้วกลุ่มชายคนดังกล่าวจะขึ้นรถหลบหนีไป
ล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้ ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พบนายเอ (นามสมมุติ) ผู้เห็นเหตุการณ์ได้นำชี้จุดเกิดเหตุพร้อมบอกไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ที่เห็นคือผู้บาดเจ็บกำลังจะขับรถออกจากจุดนี้ แต่อยู่ๆมีรถเก๋งขับมาจอดต่อท้าย แล้วกลุ่มชายฉกรรจ์จำนวนหลายคนมารุมทำร้าย จนสลบ แต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วย กระทั่งพลเมืองดีจึงโทรแจ้ง จนท.ตำรวจ ซึ่งตนคิดว่าคนเจ็บและกลุ่มชายที่มารุมทำร้ายอาจจะมีเรื่องกันที่สถานบันเทิงมาก่อน ที่จะตามมาทำรุมทำร้ายจนเกิดเหตุดังกล่าว ส่วนสาเหตุที่แท้จริงอยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจ
ผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดที่ใกล้จุดเกิดเหตุ พบว่า เวลา 02.50 น.วันที่ 24 ส.ค.68 จะเห็นว่ามีชายหญิงเดินมาที่รถเก๋งคันที่ผู้บาดเจ็บขับได้เปิดไฟหน้ารถ ซึ่งคาดว่าน่าจะสตาร์รถแล้วเพื่อจะขับออกจากที่จอด แต่มีรถอีกคันขับเข้ามาจอดต่อท้าย จากนั้นจะเห็นกลุ่มชายฉกรรจ์ ออกมาจากรถ ซึ่งตอนแรกจำนวน 2-3 คน เข้ามาหารถของผู้บาดเจ็บ และเดินผ่านไป
จากนั้นชายคนที่ 3 ในกลุ่มชายฉกรรจ์ ได้เดินมาหยุดที่รถและพูดคุยกับผู้บาดเจ็บซึ่งยังนั่งในรถ จากนั้นชายที่เดินผ่านไปก็เดินกลับมาและมีชายฉกรรจ์คนอื่นๆเดินเข้ามาสมทบอีกกว่า 10 คน ก่อนจะดึงประตูรถเก๋งของผู้เสียหายและรุมทำร้าย ดึงตัวออกมาจากรถและรุมกระทึบจนสลบเหมือดคาพื้นถนน แล้วแยกย้ายขับรถหลบหนีไป ก่อนที่ตำรวจและกู้ภัยจะมาถึง