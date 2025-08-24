วัดพระบาทน้ำพุ ตั้งโต๊ะชี้แจงรอบใหญ่ ปัดทุกข้อครหา ปมเด็ก 11 ขวบ–โรงเรียน–โรงแรม ยัน “หลวงพ่ออลงกต” ไม่เกี่ยว

ลพบุรี - มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ นำทีมชี้แจงสื่อกว่า 2 ชั่วโมง สางปมข่าวต่อเนื่อง ตั้งแต่เด็กชายวัย 11 ขวบ ยันไม่ใช่ลูกหลวงพ่อ โรงเรียน–โรงแรมก็เพียงช่วยเหลือ ไม่ได้ซื้อครอบครอง ส่วนกรณีเลข 13 หลักบัตรประชาชน ยืนยันกรมการปกครองตรวจสอบแล้วไม่ซ้ำใคร
บ่ายวันนี้( 24 ส.ค.) นายเฉลิมพล พลมุข ประธานมูลนิธิธรรมรักษ์ พร้อม พ.อ.ประชุม สุขสำราญ ประธานกรรมการมูลนิธิพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ และทีมทนายความ ร่วมกันแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีที่มีกระแสข่าวและข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับวัดและหลวงพ่ออลงกต ที่ห้องประชุมใหญ่ วัดพระบาทน้ำพุ อ.เมืองลพบุรี
ประเด็นแรก เรื่อง ด.ช.ใจฟ้า อายุ 11 ขวบ ที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นบุตรของหลวงพ่อ แท้จริงเป็นเด็กกำพร้าที่แม่ป่วยทางจิต ถูกล่วงละเมิดจนติดเชื้อเอชไอวี และเสียชีวิตที่วัด หลวงพ่อจึงรับเลี้ยงดูตั้งแต่เล็ก และมอบหมายให้ศิษย์ใกล้ชิดช่วยดูแล เด็กจึงเรียกหลวงพ่อว่า “ป่ะป๋า” และเรียกผู้เลี้ยงว่า “แม่” จนถูกนำไปตีความผิดในสังคม
ส่วนกรณี โรงเรียนกำจรวิทย์ นายเฉลิมพลยืนยันว่า หลวงพ่อไม่ได้ซื้อ แต่เพียงเข้ามาช่วยเหลือหลังโรงเรียนประสบปัญหาจะปิดกิจการ โดยย้ายเด็กมาเรียนที่ “ไร่ใจฟ้า” และต่อมาพัฒนาเป็น “โรงเรียนสาระศาสตร์” เน้นด้านกีฬาและฟุตบอล ใจฟ้าอะคาเดมี ซึ่งมีชื่อเสียงจนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเคยใช้สนามฝึกซ้อม
ด้าน โรงแรมลพบุรีอินน์ ที่มีข่าวว่าหลวงพ่อซื้อกิจการ นายเฉลิมพล ชี้แจงว่า ความจริงเพียงเข้าไปช่วยทำร้านอาหารราคาประหยัดที่ชั้นล่าง แต่ดำเนินการได้เพียง 8 เดือนก็ต้องยุติ ไม่ได้เป็นเจ้าของโรงแรมตามที่ถูกกล่าวอ้าง
สำหรับ ที่ดินโครงการ 2 บ้านดงดินแดง อ.หนองม่วง ที่ถูกระบุว่ามี 2,000 ไร่ แท้จริงมีเพียง 800–900 ไร่ ซึ่งที่ดินอยู่ระหว่างการทยอยโอนกรรมสิทธิ์เข้าสู่มูลนิธิธรรมรักษ์
ส่วนกรณี เงินบริจาค ยืนยันว่า มูลนิธิที่หลวงพ่อเกี่ยวข้องเป็นที่ปรึกษามี 5 แห่ง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง และไม่เกี่ยวข้องกับวัดโดยตรง
ประเด็น เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ที่ถูกตั้งข้อสงสัยคณะผู้แถลงยืนยันว่าหลวงพ่อที่มีการระบุไม่ตรงกับใบสุทธิพระ เนื่องจากในอดีตการบวชพระจะมีการเขียนใบสุทธิพระด้วยลายมือ โดยการกรอกข้อความโดยพระอุปัชฌา หรือพระคู่สวด ลงชื่อ วันเดือนปีเกิด และใบสุทธิพระ ก็จะใช้แทนบัตรประชาชนไปตลอดชีวิตพระ แต่มาตอนหลังมีการมาเปลี่ยนเป็นบัตรประชาชน ซึ่งก็ต้องยืนยันตามที่กรมการปกครองซี้งแจ้งว่า เลข 13 หลัก ของนายอลงกต พลมุข ไม่ตรงกับ เลข 13 หลัก ของนายอลงกต พูลมุข แต่อย่างใด
ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องส่วนตัว เช่น การเปลี่ยนชื่อ ที่มาของการเกิด และการใช้เลขบัตรของบุคคลที่เสียชีวิตไปรับบริจาค รวมถึงการถอนเงินในบัญชี คณะผู้แถลงระบุว่าเป็นประเด็นใหม่ ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอ ขอเก็บไว้ตอบในครั้งต่อไป
ทั้งนี้ คณะผู้จัดแถลงข่าวย้ำว่า หลวงพ่ออลงกตไม่ได้หนีไปไหน แต่การออกมาตอบคำถามเองอาจกระทบต่อรูปคดีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จึงมอบหมายให้มูลนิธิและทนายเป็นผู้ชี้แจงแทน