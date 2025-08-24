“พายุวิภา”ยังหลอน “คาจิกิ”จ่อถล่มซ้ำ!ชาวน่านเร่งขนของขึ้นที่สูง-ห่อคลุมก่อนโดนน้ำท่วม

น่าน – พิษพายุวิภา ยังหลอนไม่หาย “คาจิกิ” จ่อถล่มน่านหนักซ้ำ ผู้ว่าฯสั่งตั้งวอร์รูมรับมือแล้ว..ชาวบ้านหวาดผวา เฝ้าติดตามข่าวสารกันทุกช่องทาง พร้อมกับเร่งขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูง-ห่อคลุมกันน้ำท่วมสุดฤทธิ์ ขณะที่ รพ.น่าน ต้องประสานทหารช่วยย้ายอุปกรณ์การแพทย์กันวุ่น
ขณะนี้ ชาวจังหวัดน่านต่างเฝ้าติดตามข่าวสารพายุ “คาจิกิ” อย่างใกล้ชิด หลังมีการคาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดน่านระหว่างวันที่ 25–26 สิงหาคม 2568 หลายครัวเรือน ตลอดจนผู้ประกอบการร้านค้าเริ่มวางแผนเก็บสิ่งของขึ้นที่สูง ใช้ผ้าใบคลุมอุปกรณ์และเครื่องมือที่ขนย้ายลำบากเพื่อป้องกันความเสียหาย
ขณะที่ โรงพยาบาลน่านได้ประสานกำลังทหารเข้าช่วยขนย้ายเครื่องมือแพทย์สำคัญไปเก็บรักษาในพื้นที่ปลอดภัย หลังเคยได้รับความเสียหายจากพายุวิภาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยเฉพาะเครื่อง CT และ X-ray ที่มีขนาดใหญ่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จึงต้องรื้อถอนชิ้นส่วนบางรายการไปเก็บที่โรงพยาบาลน่านแห่งที่ 2
ด้านนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางมาตรการเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงริมน้ำและเชิงเขา รวมทั้งได้จัดตั้ง ศูนย์บัญชาการ War Room ตลอด 24 ชั่วโมง ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ทำหน้าที่ประสานงานกู้ชีพ–กู้ภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือและสื่อสารกับประชาชน พร้อมเปิดคู่สายด่วนเพิ่มหมายเลข 054-710000 และ 054-710001 เพื่อรับเรื่องร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว
ในด้านการช่วยเหลือ ได้มอบหมายให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดจุดจอดรถปลอดภัย จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว รวมถึงศูนย์อาหารกลาง โดยมีสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้ประสานหลัก นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้งบประมาณป้องกันเร่งด่วน 8 ล้านบาท เพื่อจัดหาอุปกรณ์จำเป็น เช่น กระสอบทราย พนังกั้นน้ำ และ Big Bag พร้อมทั้งวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมโรงพยาบาลและเสริมระบบไฟฟ้าสำรอง
ด้านสาธารณูปโภค ชลประทานได้เตรียมเครื่องสูบน้ำและรถน้ำ standby แขวงทางหลวงจัดทำแผนเส้นทางเบี่ยงหากถนนถูกตัดขาด ส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาค ได้เตรียมรถโมบายปั่นไฟและเจนเนอเรเตอร์เพื่อสนับสนุนศูนย์พักพิง โรงพยาบาล และสถานที่สำคัญ
พร้อมกันนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านเผยแพร่ข้อมูลสำคัญ เช่น ศูนย์อพยพ จุดจอดรถ และมาตรการป้องกันต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านยืนยันว่า จังหวัดพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อรับมือพายุคาจิกิ พร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน