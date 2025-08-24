กองทัพเรือ ประกอบพิธีลอยอังคาร 7 ผู้วายชนม์เหยื่อทหารเขมรยิงใส่ชุมชนใน จ.ศรีษะเกษ​

ศูนย์ข่าวศรีราชา- กองทัพเรือ ประกอบพิธีลอยอังคาร 7 ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ทหารเขมรยิงจรวดใส่ชุมชน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีษะเกษ เมื่อวันที่ 25ก.ค.ที่ผ่านมา ณ อ่าวสัตหีบ จ.ชลบุรี
เมื่อเวลา 09.09 น.วันนี้ ( 24 ส.ค.) พลเรือเอก จิรพล ว่องวิทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบหมายให้ พลเรือตรี บรรณวิตร์ เฉลิมทอง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ช่วยปฏิบัติราชการ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วย นาวาเอก พรภิรมย์ ยศบุญ ผู้อำนวยการ กองกิจการพลเรือน กองเรือยุทธการ, นาวาเอก ก้องหล้า ตุ้มภู่ ผู้บังคับการ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ และคณะนายทหารร่วมให้การต้อนรับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อพาประกอบพิธีลอยอังคาร ณ อ่าวสัตหีบ จ.ชลบุรี
โดยได้นำครอบครัว และบรรดาญาติของผู้เสียชีวิต 7 รายลง เรือ กร.72 เดินทางออกจากท่าเทียบเรือกลางอ่าว กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อส่งดวงวิญญาณสู่สรวงสวรรค์ ณ ท้องทะเลสัตหีบ ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจ
สำหรับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทหารเขมรยิงจรวดจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาตกในพื้นที่ชุมชน อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ จนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2568
ประกอบด้วย น.ส.รุ่งรัศ อายุ 40 ปี, ด.ญ.ทักษพร อายุ 14 ปี, ด.ช.พงศภัค อายุ 8 ขวบ, ด.ช.กิตติศักดิ์ คำวัง อายุ 9 ขวบ, นางอรุณรัตน์ วันศรี อายุ 60 ปี, นายสมศรี ลาภบุญ อายุ 59 ปี และน.ส.สาวิตรี อ่อนทรวง อายุ 18
ทั้งนี้ พลเรือเอก ณัฏฐพล เดี่ยววานิช ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยรับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกด้านที่พัก รถรับส่ง อาหาร และดูแลด้านการประกอบพิธีลอยอังคาร ที่จัดขึ้นอย่างสมเกียรติ
สำหรับ การลอยอังคาร คือ พิธีกรรมส่งดวงวิญญาณรูปแบบหนึ่ง โดยครอบครัวและญาติมิตรของผู้ล่วงลับจะมารวมตัวกัน เพื่อทำพิธีโปรยอัฐิ หรือเถ้ากระดูกลงในทะเล ปากน้ำ หรือแม่น้ำขนาดใหญ่ เชื่อกันว่า เป็นการส่งดวงวิญญาณให้กลับสู่ธรรมชาติ เดินทางสู่ภพภูมิที่ดี และสงบร่มเย็นเหมือนสายน้ำ
อีกทั้งยังทำให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ปล่อยวาง และหมดสิ้นความเป็นห่วงต่อผู้ล่วงลับอย่างสมบูรณ์