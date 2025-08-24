รมว.ยุติธรรม นำทีมลุยแม่สอด ตามสกัดสารตั้งต้น-ตัดวงจรผลิตยานรก

ตาก – “พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม” ยกคณะลงพื้นที่แม่สอด ติดตามปฏิบัติการสกัดกั้นและควบคุมสารตั้งต้นผลิตยานรก เร่งเครื่องแก้ปัญหายาเสพติดจากต้นตอ หลัง จนท.ยึดสารเคมีกว่า 800 ตัน คาโกดังชายแดนไม่กี่วันก่อน
วันนี้(24 ส.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ประกอบด้วย พล.อ. นิพัทธ์ ทองเล็ก ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะคณะอนุกรรมการควบคุมสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด, พล.อ.ชัยวิน ผูกพันธุ์ ที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ, นายนิยม เติมศรีสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม, นายรวิศ สอดส่อง หัวหน้าคณะทำงาน รมว.ยุติธรรม ฯลฯ ลงพื้นที่ชายแดนแม่สอด จ.ตาก เพื่อติดตามการควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดในอาเซียน ในพื้นที่ อ.แม่สอด
โดยมี นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก, นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม องค์กรปกครองท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า ปัญหาสำคัญประการหนึ่งของยาเสพติดในปัจจุบันคือ การผลิตส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน การสั่งซื้อและนำเข้ายาเสพติดจากนอกประเทศเป็นเรื่องยากที่จะควบคุม เราได้หารือกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.และเห็นตรงกันว่าหากสามารถตัดวงจรยาเสพติดที่ชายแดนแม่สอด ได้สำเร็จ จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อปริมาณยาเสพติดที่เข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันอาจมีจำนวนหลายพันล้านเม็ดในขณะที่เราสามารถจับกุมได้เพียงส่วนน้อยเท่านั้น
“เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนทำงานอย่างเต็มที่อยู่แล้ว แต่อยากมาช่วยหนุนเสริม ให้ทุกฝ่ายเข้ามาช่วยกันดูว่าขาดเหลืออะไร และร่วมกันแก้ไข เพราะปัญหายาเสพติดถือเป็นความทุกข์ของประชาชน และเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องร่วมมือกันเพื่อคืนคนที่มีคุณภาพกลับสู่สังคม”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยังเน้นย้ำว่า การควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์เป็นนโยบายสำคัญ เพราะเป็นต้นตอของการผลิตยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำผ่านชายแดนทางตะวันตกของประเทศเพื่อส่งต่อไปยังแหล่งผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การลงพื้นที่ชายแดนแม่สอดของ รมว.ยุติธรรม พร้อมคณะ เกิดขึ้นหลังการตรวจยึดสารเคมีตั้งต้นจำนวนมหาศาลกว่า 800 ตัน ในโกดังสินค้าที่อำเภอแม่สอดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งสารเคมีเหล่านี้สามารถนำไปผลิตยาบ้าและไอซ์ได้เป็นจำนวนมาก
ขณะที่ผ่านมา หน่วยงานร่วมที่ปฏิบัติงาน ณ ด่านศุลกากรแม่สอด สามารถตรวจยึดสารเคมีที่เป็นสารตั้งต้นผลิตยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก โดยในปี พ.ศ. 2567-2568 มีคดีตรวจยึดสารเคมีตั้งต้น 12 คดีทั่วประเทศ ซึ่ง 5 คดีอยู่ในพื้นที่จังหวัดตาก