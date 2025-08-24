ผวจ.กาญจนบุรี สั่งเข้มทุกอำเภอเฝ้าระวังผลกระทบพายุ “คาจิกิ” 24–27 ส.ค. ตลอด 24 ชม.

กาญจนบุรี - ผู้ว่าฯ กาญจนบุรีประกาศเตือนประชาชนรับมือพายุโซนร้อน “คาจิกิ” ช่วง 24–27 ส.ค. เสี่ยงฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมกำลังคน–เครื่องจักร เฝ้าระวังพื้นที่ท่องเที่ยวถ้ำ น้ำตก และจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ 24 ชั่วโมง
วันนี้ (24 ส.ค.) นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี/ผู้อำนวยการจังหวัด ออกประกาศเตือนประชาชน หลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่า พายุโซนร้อนกำลังแรง “คาจิกิ” กำลังเคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้ มีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้น และจะส่งผลกระทบทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ระหว่างวันที่ 24–27 สิงหาคมนี้
จังหวัดกาญจนบุรีถูกจัดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ผู้ว่าฯ จึงสั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกอำเภอ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
นอกจากนี้ ยังได้สั่งเตรียมความพร้อมกำลังพล วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร และยานพาหนะสำหรับการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งประสานความร่วมมือกับทหาร ตำรวจ หน่วยชลประทาน สถานศึกษา มูลนิธิ และอาสาสมัครต่าง ๆ
สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ถ้ำ น้ำตก หากมีฝนตกหนักจนเสี่ยงอันตราย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดกั้นพื้นที่ ห้ามนักท่องเที่ยวเข้าโดยเด็ดขาด และจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง
ด้านมาตรการรับมือ ได้เน้นย้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เร่งพร่องน้ำและระบายน้ำในพื้นที่ชุมชน ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเรือแพ โป๊ะเรือ ท่าเทียบเรือ รวมถึงโครงสร้างถนนและโครงการก่อสร้างที่อาจส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายแจ้งเตือนและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชน หากเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือทันที และรายงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี โทร. 034-515998, 034-516795 หรือแอปพลิเคชันไลน์ : รายงานสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี