รมว.พาณิชย์เร่งหาทางแก้ค้าชายแดนจันท์วูบกว่า 1.4 พันล้าน- ลำไยไปจีนเจอวิกฤต

จันทบุรี- รมว.พาณิชย์ รับฟังปัญหาค้าชายแดนจันทบุรี หลังปัญหาไทย-กัมพูชาทำยอดสินค้าส่งออกหายกว่า 1.4 พันล้าน รวมทั้งปัญหาส่งลำไยไปจีนหลายล้งถูกตีกลับ เบื้องต้นเตรียมจัดงาน Food and Fruit Festival รณรงค์ไทยอุดหนุนผลผลิต คู่เจราจา หาตลาดใหม่ช่วย
วันนี้ (24 ส.ค.) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าของ จ.จันทบุรี โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ
และร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับประเด็น “การค้าชายแดนไทย–กัมพูชา และปัญหาลำไยส่งออกจีน” ณ ห้องประชุมสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 ซึ่งมีทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร เข้าร่วม
โดยในประชุมได้มีการรายงานถึงสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ว่าทำให้มูลค่าการค้าของ จ.จันทบุรี หายไปกว่า 1,400 ล้านบาท และยังทำให้ปริมาณสินค้าส่งออกไปยังกัมพูชาลดลงถึง 20.14 % เมื่อเทียบกับปีก่อน
ขณะที่ ปัญหาลำไยส่งออกไปยังประเทศจจีน ถือเป็นวิกฤติใหญ่หลังทางการจีนเปลี่ยนวิธีตรวจสาร ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จากเดิมที่จะตรวจแค่เฉพาะเนื้อผลไม้ มาเป็นการนำทั้งเปลือกและเนื้อ จึงทำให้พบสารสูงถึง 200–300 ppm ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานที่เคยกำหนดไว้ที่ 50 ppm
ส่งผลให้ ลำไย ถูกตีกลับกระทั่งบางล้งต้องหยุดการรับซื้อจากเกษตรกร ส่งผลให้ชาวสวนลำไยต้องประสบภาวะขาดทุนอย่างหนัก
ซึ่ง นายสัญชัย ปุรณะชัยคีรี นายกสมาคมส่งออกผลไม้ไทย ได้เสนอให้รัฐบาลเร่งเจรจากับทางการจีน เพื่อผ่อนผันการตรวจสอบสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลำไย ด้วยการกลับไปใช้มาตรฐานเดิมเป็นการชั่วคราว
เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวสวน ได้ปรับตัวตามเกณฑ์ใหม่อย่างค่อยเป็นค่อยไป รองรับการตรวจเข้มสารตกค้างของทางการจีน
โดย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เน้นย้ำต่อที่ประชุมว่า รัฐบาลไม่นิ่งนอนใจและพร้อมจะเดินหน้าหามาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวน ทั้งการจัดงาน Food and Fruit Festival และรณรงค์ให้คนไทยอุดหนุนผลผลิตทางการเกษตรในประเทศให้มากยิ่งขึ้น
และยืนยันว่า จะนำข้อเสนอจากที่ประชุมทั้งหมดกลับไปเจรจากับทางการจีน พร้อมหาตลาดใหม่ลดการพึ่งพาตลาดจีนเพียงรายเดียว และเตรียมจัดแสดงสินค้าทั้ง 7 จังหวัดเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยต่อไป