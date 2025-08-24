พัทยาเปิดตัวจอ LED 3 มิติ แลนด์มาร์กใหม่ Walking Street

ศูนย์ข่าวศรีราชา- เปิดตัวอย่างเป็นทางการ จอ LED 3 มิติ แลนด์มาร์กใหม่ Walking Street เมืองพัทยา จุดเช็กอินสุดล้ำ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก
ค่ำวานนี้ (23 ส.ค.) เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ได้ทำพิธีเปิดตัว “จอ LED Walking Street” โฉมใหม่อย่างเป็นทางการที่บริเวณปากทางเข้าถนนคนเดินพัทยา (Walking Street) แลนด์มาร์กความบันเทิงระดับโลก ที่มี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี
และมี นายพงศ์ธสิษฐ์ ปิจนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, นายพัชรพัชร์ ศรีธัญญนนท์ นายอำเภอบางละมุง, นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา แขกผู้มีเกียรติ คณะสื่อมวลชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวเข้าร่วม
ทั้งนี้ Walking Street ถือเป็นสัญลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา และในครั้งนี้ได้ถูกยกระดับความทันสมัยด้วย จอ LED ขนาดยักษ์ 2 จุด ได้แก่ ปากทางเข้าหลัก Walking Street : จอ LED ขนาด 9×12 เมตร ความละเอียดสูง P4.81 ออกแบบโค้งรับแนวถนน
ฝั่งแหลมบาลีฮาย : จอ LED ขนาด 9×3 เมตร พร้อมตัวอักษรโลหะ “Walking Street” ที่สามารถเปลี่ยนสีได้ สร้างบรรยากาศสุดตระการตา
ในงานเปิดตัว นักท่องเที่ยวได้ตื่นตาตื่นใจกับการแสดง กราฟิก 3D Animation ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เที่ยวพัทยา สนุกได้ทุกวัน ครบทุกไลฟ์สไตล์ แบบไม่มีวันหยุด” โดยมีมาสคอตโลมา สัญลักษณ์แห่งเมืองชายทะเล ที่สลับบทบาทจากโลมาขี้เล่นกลางวัน สู่สุภาพบุรุษสุดเท่ในยามค่ำคืน ต้อนรับผู้มาเยือน พร้อมคำทักทายกว่า 6 ภาษา
โดย เมืองพัทยา กำหนดเปิดให้ชมการแสดงจอ LED จุดถ่ายรูปสุดล้ำ แสงสีจัดเต็ม ที่ Walking Street แลนด์มาร์กใหม่ของเมืองพัทยาทุกวัน ตั้งแต่ 16.00 – 04.00 น. เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ดื่มด่ำความบันเทิงแสงสีเสียงแบบเต็มอิ่ม
คาดว่าจะกลายเป็น แลนด์มาร์กเช็กอินแห่งใหม่ ที่สร้างสีสันยามค่ำคืน และเสริมภาพลักษณ์ Walking Street ให้เป็นสตรีทระดับโลกอย่างแท้จริง