“NEW XPENG G6 2025”เปิดตัวเป็นทางการครั้งแรกภาคเหนือ งาน EV AUTO SHOW 2025 เชียงใหม่

XPENG CHIANGMAI ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในภาคเหนือ เรียกเสียงฮือในงาน EV AUTO SHOW 2025 ที่เชียงใหม่ ด้วยการเปิดตัว NEW XPENG G6 รุ่นปี 2025 อย่างเป็นทางการครั้งแรกในภาคเหนือ ภายใต้แนวคิด “LIVE THE NEXT NOW” สะท้อนจุดยืนของ XPENG ในฐานะแบรนด์ EV ที่ขับเคลื่อนอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จับต้องได้
เมื่อวันที่ 23 ส.ค.68 ในงาน EV AUTO SHOW 2025 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การค้า Central Chiangmai Airport จังหวัดเชียงใหม่ นางอัจฉรีย์ ตันติยันกุล ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด XPENG CHIANGMAI เป็นประธานในพิธี เปิดตัว XPENG G6 พร้อมกล่าวว่า XPENG G6 รุ่นปี 2025 ที่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนโฉม แต่ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานรถ EV ให้เหนือความคาดหมาย ทั้งในแง่เทคโนโลยี ความปลอดภัย และดีไซน์ เราภูมิใจที่ได้นำเสนอประสบการณ์ใหม่แก่ผู้บริโภคในภาคเหนืออย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง XPENG G6 รุ่นปี 2025 รุ่นใหม่ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งด้านดีไซน์ สมรรถนะ และฟังก์ชันอัจฉริยะ ดีไซน์รอบคันปรับใหม่หมด ไฟหน้า Galaxy Light Wing กันชนหน้า–หลังทรงสปอร์ตขึ้น ล้ออัลลอย 20 นิ้ว สปอยเลอร์ท้าย Ducktail เสริมความคมเข้ม แถมยังมีสีใหม่ Stellar Purple ที่โดนใจสายแฟชั่น
นอกจากนี้พิเศษสุดกับ Black Edition ที่ทำมาเฉพาะรุ่น AWD Performance ภายในห้องโดยสารอัพเกรดครั้งใหญ่ จอ Touchscreen ขยายเป็น 15.6 นิ้ว กระจกมองหลังดิจิทัลขนาด 9 นิ้ว เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชั่นนวด เติมความหรูด้วยไฟบรรยากาศ Ambient Light แบบ Starlight Rhythm Matrix ที่ให้เอฟเฟกต์เร้าใจกว่าที่เคย มาพร้อมแบตเตอรี่ใหม่ 80.8 kWh ใช้เทคโนโลยี 800V รองรับ DC 5C Ultra-Fast Charge สูงสุดถึง 451 kW ชาร์จจาก 10-80% ใช้เวลาเพียง 12 นาที และสามารถวิ่งต่อได้ 427 กม. ในเวลาเพียง 15 นาที
ทั้งนี้ XPENG G6 รุ่นปี 2025 มีให้เลือก 2 รุ่น ได้แก่ Long Range RWD ราคา 1,349,000 บาท ให้กำลัง 296 แรงม้า วิ่งไกลสุด 600 กม. และ Performance AWD มอเตอร์คู่ ขับเคลื่อนสี่ล้อ ราคา 1,489,000 บาท มอเตอร์คู่ ขับสี่ 486 แรงม้า แรงบิด 660 นิวตันเมตร วิ่งไกลสุด 512 กม. ซึ่ง XPENG CHIANGMAI ยังมอบข้อเสนอพิเศษภายในงาน EV AUTO SHOW ได้แก่ ฟรีประกันภัยชั้น 1, Wallbox 7.4 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง, บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง และ วารันตีตัวรถ 5 ปี หรือ 120,000 กม. วารันตีแบตเตอรี่ 8 ปี หรือ160,000 กม. และ พรมปูพื้นรอบคัน ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมรถ XPENG G6 และทดลองขับได้ที่บูธ XPENG CHIANGMAI ณ ลาน Aquarium ชั้น G ถึงวันที่ 27 ส.ค.68 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ XPENG CHIANGMAI โทร. 062-326-5969 , Facebook/LINE: @XPENGChiangmai หรือ www.xpeng.co.th