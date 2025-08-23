ชาวบ้านฮือค้าน! แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดตาลกง ชี้พระมีมลทินไม่เหมาะนั่งเก้าอี้

เพชรบุรี - ชาวบ้านตาลกงกว่า 40 คน ยื่นหนังสือต่อเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี ขอคัดค้านการแต่งตั้ง “พระใบฎีกาสนทยา” เป็นเจ้าอาวาส เหตุเคยมีพฤติกรรมไม่โปร่งใส ขณะเจ้าคณะจังหวัดรับปากจะพิจารณายกเลิกและหาพระที่เหมาะสมจากพื้นที่อื่นแทน
เวลา 17.30 น. วันนี้( 23 ส.ค.) ชาวบ้านหมู่ 5 บ้านตาลกง ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี กว่า 40 คน นำโดย นายประชุม สวนสวรรค์ อดีตไวยาวัจกรวัดตาลกง และ นายเจริญ บุญมา อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 พร้อมด้วยอดีตกรรมการวัด เดินทางไปที่วัดหนองจอก อำเภอท่ายาง เพื่อยื่นหนังสือต่อ พระราชวชิรธรรมวิมล เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี ขอคัดค้านการแต่งตั้ง พระใบฎีกาสนทยา สิริวชิโร เป็นเจ้าอาวาสวัดตาลกง โดยมี นายธานี พิกุลทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ร่วมรับทราบ
นายประชุม เปิดเผยว่า หลังจาก พระครูวัชรกิจจานุกูล เจ้าอาวาสรูปเดิมมรณภาพเมื่อ 29 กรกฎาคม 2567 ทำให้วัดตาลกงว่างเว้นเจ้าอาวาสมานานกว่า 1 ปี ต่อมามีการแต่งตั้งพระใบฎีกาสนทยา จากวัดมาบปลาเค้า มารักษาการแทน แต่กลับไม่เป็นที่ยอมรับ เนื่องจากชาวบ้านพบพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยมีการเขียนลายมือชื่อกรรมการวัดแทน โดยไม่ได้รับอนุญาตในใบอนุโมทนาบัตรเงิน 30,000 บาท ที่ญาติโยมบริจาคสร้างหอระฆัง และยังโอนเข้าบัญชีส่วนตัว ซึ่งพระใบฎีกาสนทยายอมรับแต่ไม่มีการดำเนินการใดๆ จากเจ้าคณะตำบล
ต่อมา เจ้าคณะตำบลหนองจอกได้แต่งตั้ง พระปลัดณรงค์ศักดิ์ นริสฺสโร (พระบอย) มารักษาการแทน แต่ก็ถูกคัดค้านอีกครั้ง เนื่องจากชาวบ้านไม่ยอมรับพฤติกรรมและการปฏิบัติต่อญาติโยม จนพระปลัดณรงค์ศักดิ์ลาออก
กระทั่งเมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา เจ้าคณะตำบลได้เสนอชื่อพระใบฎีกาสนทยาอีกครั้ง และเจ้าคณะจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดตาลกง ลงวันที่ 26 สิงหาคมที่จะถึงนี้ ทำให้ชาวบ้านรวมตัวกันยื่นหนังสือคัดค้าน โดยยืนยันว่า “ไม่เอาพระที่มีมลทิน” และขอให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้ง
ด้านพระราชวชิรธรรมวิมล เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี ยืนยันว่าจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสงฆ์ เพื่อ ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งพระใบฎีกาสนทยา และหาพระสงฆ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากพื้นที่อื่นมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสแทน โดยยืนยันว่าจะไม่พิจารณาพระทั้งสองรูปที่ชาวบ้านคัดค้าน