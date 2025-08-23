รมว.พาณิชย์ลงพื้นที่จันทบุรี หนุนตลาดพลอย–ผลไม้ไทยสู่ศูนย์กลางการค้าโลก

จันทบุรี- รมว.พาณิชย์ลงพื้นที่จันทบุรี เยี่ยมตลาดกลางพลอยนานาชาติ และศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ หารือกับผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัญมณีไทย ยกระดับผลไม้โดยเฉพาะลำไย สู่เมืองศูนย์กลางการค้าโลก
วันนี้ (23 ส.ค.) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้นำคณะลงพื้นที่ จ.จันทบุรี ตรวจเยี่ยมตลาดกลางพลอยนานาชาติ และศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี พร้อมหารือกับผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัญมณีไทย
และติดตามปัญหาอุปสรรคด้านภาษี รวมถึงแนวทางการหาตลาดใหม่และการจัดแสดงสินค้าในต่างประเทศ
โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับและคณะตรวจเยี่ยมการค้าพลอยชื่อดังระดับโลก รวมทั้งห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา เน้นย้ำบทบาทจันทบุรีในฐานะ “เมืองหลวงอัญมณีของประเทศไทย” ที่มีช่างฝีมือระดับโลก และควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับระดับภูมิภาค
นายจตุพร เผยถึงภาพรวมการค้าในปี 2567 ที่ผ่านมาว่า อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 3,851.79 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รวมทองคำ) โดยเฉพาะในช่วง ม.ค.–พ.ค. 2567 ที่ผ่านมามีมูลค่ารวมกว่า 400,000 ล้านบาท
ขณะที่ “ตลาดพลอยจันทบุรี” เคยสร้างรายได้เฉลี่ยกว่า 30,000 ล้านบาทต่อปี ก่อนสถานการณ์โควิด-19
นอกจากนั้น ยังให้ความสำคัญกับสินค้าเกษตรโดยเฉพาะ “ลำไย” ผลผลิตหลักของภาคตะวันออก ที่จะต้องเร่งหาตลาดส่งออกและกลไกรองรับ เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกร
" การลงพื้นที่ครั้งนี้คือเป็นสัญญาณสำคัญที่รัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการอัญมณีและเกษตรกรใน จ.จันทบุรี เพื่อยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นและผลักดันสู่ตลาดโลกอย่างมั่นคงต่อไป" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว