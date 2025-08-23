"เพชรบุรี -ประจวบฯ" คึกคักรับโค้งท้ายปี นักท่องเที่ยวไทยยังนำตลาด ส่วนต่างชาตินิยมพักยาว

ประจวบคีรีขันธ์ - สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตกมั่นใจ “เพชรบุรี–ประจวบฯ” แนวโน้มท่องเที่ยวดีขึ้นในไตรมาสสุดท้าย นักท่องเที่ยวไทยยังเป็นตลาดหลัก ขณะที่ต่างชาติจากยุโรปนิยมพักผ่อนระยะยาว
นายวสันต์ กิตติกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก เผยว่า ถึงสถานการณ์การท่องเที่ยว พื้นที่ ชะอำ-แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และ หัวหิน-ปราณบุรี-สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในปัจจุบัน ยังคงพึ่งพาตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นหลัก ขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามา ส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรป เช่น สแกนดิเนเวีย อังกฤษ และเยอรมนี ซึ่งนิยมการพักผ่อนระยะยาว
สำหรับสองจังหวัดนี้ มีจุดขายสำคัญคือบรรยากาศเงียบสงบติดชายทะเล พร้อมความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น ชายหาด อุทยานแห่งชาติ ถ้ำ น้ำตก การท่องเที่ยวตามโครงการพระราชดำริ การท่องเที่ยวชุมชน เชิงสุขภาพ และเชิงวัฒนธรรม
รวมถึงการเที่ยวชมวัด วัง ร้านอาหารคาว-หวานชื่อดัง และสินค้าของดีประจำถิ่น ทั้งนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นจังหวัด อปท. ททท. ทกจ. และสมาคมที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันผลักดันกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง คาดว่าใน ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ บรรยากาศการท่องเที่ยวในเพชรบุรีและประจวบฯ จะกลับมาคึกคักอย่างแน่นอน
สำหรับพื้นที่ ชะอำและหัวหิน ยังคงมีนักท่องเที่ยวในประเทศเป็นตลาดหลัก โดยเฉพาะกลุ่มสัมมนาและศึกษาดูงานของหน่วยงานราชการและ อปท. ที่นิยมเดินทางช่วงปิดงบประมาณเดือนกันยายน รวมถึงกลุ่มครอบครัวและนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยตนเอง (FIT) ซึ่งมักเลือกพักผ่อนริมทะเลและเดินเที่ยว ตลาดกลางคืนยอดนิยม อาทิ ตลาดโต้รุ่งหัวหิน ตลาดซิเคด้า และตลาดแทมมารีน