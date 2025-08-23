สุดช้ำ พ่อเมืองสระแก้ว พูดเองที่ดินเขมรบุกรุกไม่มีเอกสารสิทธิ์ชาวบ้านหนองจานเตรียมบุกศาลากลาง

สระแก้ว- ชาวบ้านหนองจาน สุดช้ำ พ่อเมืองสระแก้ว พูดเองที่ดินเขมรบุกรุกไม่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นพื้นที่ป่า ออกให้แค่เลขที่บ้านและเขมรไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไทย ชาวบ้านเตรียมรวมตัวนำเอกสารสิทธิ์ที่ได้ตั้งแต่ปี 32 ไปให้ดูถึงศาลากลาง
จากกรณีที่ กองทัพไทย ได้นำคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) ประกอบด้วยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร 8 ประเทศ ลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้าน จ.สระแก้ว เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงการรุกล้ำอธิปไตยแผ่นดินไทยของกัมพูชา และรายงานถึงสภาพพื้นที่หลักเขตที่ 46-47 ที่อยู่ด้านในเขตอธิปไตยไทย
และยังได้ลงพื้นที่บ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างไทย–กัมพูชา และได้มีชาวบ้านในพื้นที่สะท้อนให้เห็นความเดือดร้อนและความเจ็บปวดใจที่ถูกกีดกันจากสิทธิการใช้ที่ดินของตนเองนานนับครึ่งศตวรรษ
นอกจากนั้นยังมีชาวบ้านหลายรายที่พากันหอบเอกสารสิทธิถึอครองที่ดิน มาแสดงให้คณะได้รับทราบปัญหาพร้อมเล่าว่าทำมาหากินไม่ได้ เพราะชาวกัมพูชาที่อพยพมาอยู่ขับไล่ และมีการตั้งฐานของทหาร จนทำให้ต้องได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนั้น
วันนี้ ( 23 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวได้เดินทางลงพื้นที่บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว อีกครั้งเพื่อพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ หลังเกิดกระแสความไม่พอใจอย่างหนักของชาวบ้าน เกี่ยวกับการให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนของ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วที่เพิ่งได้รับการต่ออายุราชการ ที่ระบุว่าพื้นที่ข้อพิพาทบ้านหนองจาน เป็นพื้นที่ที่ทางจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการออกเอกสารสิทธิ์ และไม่มีทั้ง สค.1 หรือ สค.3 เนื่องจากสภาพเป็นพื้นที่ป่า
และเมื่อมีชาวเขมรเข้ามาอยู่อาศัย ทางการไทย ได้ออกบ้านเลขที่ให้ แต่ไม่มีการใช้ไฟฟ้าของไทย และทางการไทยไม่มีการให้สัญชาติกับชาวเขมรที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว
โดยยืนยันได้จากภาพถ่ายทางอากาศว่า บริเวณบ้านหนองจาน ที่ชาวเขมรเข้ามาบุกรุกนั้นไม่ใช่พื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์แต่อย่างใด เพราะไม่มีแม้แต่ระวางจากกรมที่ดิน และเมื่อ กรมป่าไม้ เข้าตรวจ ก็ไม่พบว่ามีการออกโฉดดที่ดิน สปก.ให้กับชาวบ้าน
นางสมพร จันทะศร อายุ 50 ปี ชาวบ้านเลขที่ 223 ม. 1 บ้านหนองจาน ยืนยันว่าตนเองมีที่ดินจำนวน 23 ไร่ที่ได้รับสืบทอดมาจากรุ่นปู่ย่าตายาย เช่นเดียวกับ นางพิมพ์ใจ แสงแก้ว อายุ 41 ปี ที่มีที่ดินกว่า 95 ไร่ ซึ่งทั้งคู่ยืนยันว่าจนถึงวันนี้ไม่เคยได้เข้าไปใช้ประโยชน์ที่ดินแม้แต่น้อย แต่ยังต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ทุกปีตามกฎหมาย
และยังบอกอีกว่าที่ผ่านมา ชาวบ้านในพื้นที่เคยรวมตัวกันร้องเรียนไปยังจังหวัดสระแก้วหลายครั้ง แต่ก็ไม่เคยได้รับคำตอบจากภาครัฐอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินทำกินของชาวเขมร
" เมื่อ กองทัพไทย นำคณะผู้ช่วยทูตทหาร (IOT) ลงพื้นที่ตรวจสอบ ทำให้ชาวบ้านเริ่มมีความหวังใหม่ แต่กลับต้องสะเทือนใจกับคำพูดของผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ที่บอกต่อคณะผู้ช่วยทูตว่า “พื้นที่ดังกล่าวไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพราะเป็นพื้นที่ป่า” คำกล่าวนี้สร้างความผิดหวังกับชาวบ้านเป็นอย่างยิ่ง เพราะในความจริงพวกเรามีเอกสารสิทธิ์ชัดเจน ทั้ง น.ส.3 ก., ส.ค.1, น.ส.2 และ ภ.บ.ท.5 ซึ่งออกโดย กรมที่ดิน ตั้งแต่ปี 2532 และปี 2517"
แต่ต้องเสียที่ทำกินให้เขมรที่บุกรุกมานานกว่า 40–50 ปี และยิ่งเสียใจมาก พราะที่ดินตรงนึ้เป็นแผ่นดินไทยของคนไทยจริงๆ เราอยากได้กลับคืนมาไว้ให้ลูกหลานทำกิน”นางสมพร กล่าวในสภาพน้ำตาคลอเบ้า
นางสมพร ยังบอกอีกว่าที่ผ่านมาชาวบ้านเคยยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหลายหน่วยงาน รวมถึงทำเนียบรัฐบาล แต่ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจนกระทั่งการลงพื้นที่ของคณะทูตทหารและผู้แทนต่างประเทศครั้งนี้ที่ ทำให้ทุกคนเชื่อมั่นอีกครั้งว่า ที่ดินดังกล่าว คือของไทยล้านเปอร์เซ็นต์
โดย ชาวบ้านหนองจาน ยังบอกอีกว่าพวกตนจะเร่งรวบรวมเอกสารสิทธิ์ที่มีไปยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของที่ดินอย่างแท้จริง
พร้อมฝากความหวังถึงอดีตผู้ว่าราชการสระแก้ว ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน ให้เข้าช่วยผลักดันและแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่ยืดเยื้อมานาน.....