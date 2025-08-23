รวบแก๊งคนไทยอยากไปทำงานเว็บพนันออนไลน์ในเขมรใช้พื้นที่ชายแดนจันทบุรีลอบเดินทาง

จันทบุรี- รวบกลางป่า แก๊งคนไทยอยากไปเขมร สารภาพต้องการไปทำงานให้เว็บพนันออนไลน์ในฝั่งกัมพูชา จนถึงขั้นลงขันจ้างผู้นำพาลอบใช้เส้นทางธรรมชาติชายแดนจันทบุรี แต่ไม่รอดสายตาเจ้าหน้าที่จับตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
เมื่อเวลา 06.00น.วันนี้ (23 ส.ค.) กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดยชุดเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ฉก.นย.จันทบุรี) ร้อย.ทพ.นย.541 ฐานปฏิบัติการแยกมะขามคู่ และฐานปฏิบัติการน้ำทรัพย์ ได้ร่วมกันตรวจสอบรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุ สีเทา หมายเลขทะเบียน บร 4632 จันทบุรี ขณะลักลอบใช้เส้นทางธรรมชาติบริเวณชายแดนโป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
การตรวจสอบรถกระบะคันดังกล่าวเกิดขึ้นขณะเจ้าหน้าที่ได้ออกปฏิบัติภารกิจการลาดตระเวนซุ่มเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบ และพบบุคคลต้องสงสัยภายในรถรวม 7 คน เป็นคนไทยทั้งหมดและยังให้การรับสารภาพว่าต้องเดินทางออกไปทำงานให้กับ “ขบวนการเว็บพนันออนไลน์” ที่กัมพูชา
ทราบชื่อคือ นายชัยนาท เกิดเกลี้ยง อายุ 32 ปี ชาว จ.นครศรีธรรมราช
, น.ส.นรีกานต์ บุญรุ่ง อายุ 31 ปี ชาวนครราชสีมา, น.ส.สุรีรัตน์ ล้วนศรี อายุ 27 ปี ชาวศรีสะเกษ ,นายสราวุธ กันนุลา อายุ 34 ปี ชาวอุตรดิตถ์ และนายวีระยุทธ ล้วนศรี อายุ 38 ปี ชาวศรีสะเกษ
ส่วนผู้นำพาเดินทางอีด 2 รายเป็นคนในพื้นที่ชายแดนจันทบุรี ทราบชื่อคือ นายวิรัตน์ วรศรี และนายณรงค์ เอมโอน ชาวบ้านป่งน้ำร้อน จึงนำตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.โป่งน้ำร้อน เพื่อดำเนินคดีกับคนไทยกลุ่มนี้ต่อไป
ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ลักลอบข้ามแดนร่วมกับ ตม.จันทบุรี อย่างต่อเนื่องแต่คดีในลักษณะนี้กลับไม่ใช่เรื่องใหม่ในพื้นที่ชายแดนตะวันออก และยังมีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่ถูกหลอกล่อหรือสมัครใจเดินทางออกนอกประเทศเพื่อทำงานผิดกฎหมาย โดยเฉพาะเว็บพนันออนไลน์ที่กำลังกลายเป็น “ภัยเงียบ” ของสังคมไทย
โดยข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ระบุว่า ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำชาวโซเชียลมิเดีย วิพากษ์วิจารณ์ว่า “กฎหมายไทยยังอ่อนเกินไป” ทั้งในแง่การควบคุมชายแดน การลงโทษผู้เกี่ยวข้อง และการเอาผิดกับขบวนการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลัง เพราะท้ายที่สุดผู้ถูกจับได้ก็เป็นเพียง “แรงงานผิดกฎหมาย” ขณะที่นายทุนเว็บพนันออนไลน์ตัวจริงกลับยังคงลอยนวล
รวมไปถึงข้อกฎหมาย ของผู้กระทำความผิดในการลักลอบพาคนเข้า-ออกประเทศ แบบผิดกฎหมาย ที่ยังไม่สามารถทำให้ผู้กระทำผิดเกรงกลัวได้
และโจทย์ใหญ่ที่สังคมต้องตั้งคำถามคือ หากชายแดนยังเป็นช่องโหว่และกฎหมายยังอ่อนแรง วันหนึ่งไทยอาจเผชิญหน้ากับผลเสียที่ไม่ใช่แค่การลักลอบทำงานผิดกฎหมาย แต่อาจจะลุกลามสู่ปัญหายาเสพติด อาวุธ และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ จนเกินที่จะควบคุมได้