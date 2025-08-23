xs
ชลประทานตราด มั่นใจ "คาจิกิ" ไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมเมืองเหมือนปีก่อน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตราด-  ชลประทานตราด มั่นใจ "คาจิกิ" ไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมเมืองเหมือนปีก่อน เผยดำเนินการพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักอย่างต่อเนื่อง และยังร่วมมือกับทางอำเภอ เทศบาลเมืองตราด แก้ปัญหาทางระบายน้ำรองรับฝนใหม่

จากการที่ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศ​คาดการณ์​ พายุดีเปรสชัน "คาจิกิ" จะมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน และจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งเวียดนามและลาวตอนบนในช่วงวันที่ 25–26 ส.ค.2568 ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมาก และมีลมแรง 

โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคเหนือ ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 24–27 ส.ค. 2568 นั้น

นายธำรงค์ศักดิ์ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการชลประทานตราด เผยถึง สถานการณ์ฝนที่ตกหนักในพื้นที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำสำคัญในพื้นที่มีระดับน้ำล้นเกินสปินเวย์  ชลประทานตราด จึงเร่งระบายน้ำเพื่อลดระดับลง จนสามารถลดลงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ที่ 70% ของระดับความจุ 

แต่เมื่อวันที่ 21-22 ส.ค.ที่ผ่านมาซึ่งมีฝนตกลงมาซ้ำ ได้ทำให้มีปริมาณ
น้ำไหลเข้าในอ่างฯกว่า 1.7 ล้าน ลบ.ม.  ชลประทานตราด จึงต้องเร่งระบายน้ำเพิ่มอีกเพื่อให้น้ำลดระดับลงสู่จุดที่ควบคุมได้เพื่อรองรับกับปริมาณฝนที่จะตกลงมาใหม่ในวันที่ 25-27 ส.ค.นี้

นายธำรงค์ศักดิ์ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการชลประทานตราด
 โดยยืนยันว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำสำคัญของจังหวัดยังอยู่ระดับที่ปลอดภัยและควบคุมได้ 

" ส่วนการป้องกันน้ำท่วมในเขตเมืองตราดนั้น ชลประทาน ได้มีการหารือร่วมกัยนายอำเภอเมืองตราด,นายกเทศบาลเมืองตราดและนายกอบต.วังกระแจะ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาการระบายน้ำ โดยเฉพาะการนำสิ่งกัดขวางที่ล่วงล้ำลำน้ำในคลองบางพระ เพื่อให้การระบายน้ำดีขึ้น" 

ผู้อำนวยการชลประทานตราด ยังขอให้ประชาชนอย่าเป็นกังวลเรื่องการระบายน้ำของชลประทานตราด ที่หากระบายไม่ทันอาจจะทำให้เกิดปัญหาเหมือนปีที่ผ่านมา โดยยืนยันว่า ชลประทานตราด ได้ทำการควบคุมการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขาระกำตอนบนลงมาตอนล่าง ให้มีความสูงไม่เกิน 90 เซ็นติเมตร​ซึ่งเป็นระดับที่น้ำจะไม่ท่วมตลิ่งแล้ว

โดย อำเภอเมืองตราด ยังได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารื้อสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ เช่นเดียวกับ เทศบาลเมืองตราด ที่ได้เข้าแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในเมืองตราดแล้วด้วยเช่นกัน จึงมั่นใจว่าในปีนี้ จ.ตราด จะไม่เกิดเหตุ​การณ์​น้ำท่วมเหมือนปีก่อน


ด้าน นายสุรศักดิ์ ภูติภัทร นายกเทศบาลเมืองตราด เผยว่าฝนที่ตกหนักในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมในเขตตัวเมืองตราดเป็นเพราะน้ำระบายไม่ทัน เนื่องจากมีโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ยังทำไม่แล้วเสร็จ จึงได้มีการหารือกับผู้รับเหมาเพื่อให้เร่งดำเนินการและช่วยแก้ปัญหาร่วมกันแล้ว 

และหลังจากนี้ทีมบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล​ จะได้ลงพื้นที่แก้ปัญหาและป้องกันน้ำท่วม ร่วมกับส่วนราชการและสถานการศึกษาเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน






