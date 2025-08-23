ตราด- ชลประทานตราด มั่นใจ "คาจิกิ" ไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมเมืองเหมือนปีก่อน เผยดำเนินการพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักอย่างต่อเนื่อง และยังร่วมมือกับทางอำเภอ เทศบาลเมืองตราด แก้ปัญหาทางระบายน้ำรองรับฝนใหม่
จากการที่ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศคาดการณ์ พายุดีเปรสชัน "คาจิกิ" จะมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน และจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งเวียดนามและลาวตอนบนในช่วงวันที่ 25–26 ส.ค.2568 ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมาก และมีลมแรง
โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคเหนือ ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 24–27 ส.ค. 2568 นั้น
นายธำรงค์ศักดิ์ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการชลประทานตราด เผยถึง สถานการณ์ฝนที่ตกหนักในพื้นที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำสำคัญในพื้นที่มีระดับน้ำล้นเกินสปินเวย์ ชลประทานตราด จึงเร่งระบายน้ำเพื่อลดระดับลง จนสามารถลดลงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ที่ 70% ของระดับความจุ
แต่เมื่อวันที่ 21-22 ส.ค.ที่ผ่านมาซึ่งมีฝนตกลงมาซ้ำ ได้ทำให้มีปริมาณ
น้ำไหลเข้าในอ่างฯกว่า 1.7 ล้าน ลบ.ม. ชลประทานตราด จึงต้องเร่งระบายน้ำเพิ่มอีกเพื่อให้น้ำลดระดับลงสู่จุดที่ควบคุมได้เพื่อรองรับกับปริมาณฝนที่จะตกลงมาใหม่ในวันที่ 25-27 ส.ค.นี้
โดยยืนยันว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำสำคัญของจังหวัดยังอยู่ระดับที่ปลอดภัยและควบคุมได้
" ส่วนการป้องกันน้ำท่วมในเขตเมืองตราดนั้น ชลประทาน ได้มีการหารือร่วมกัยนายอำเภอเมืองตราด,นายกเทศบาลเมืองตราดและนายกอบต.วังกระแจะ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาการระบายน้ำ โดยเฉพาะการนำสิ่งกัดขวางที่ล่วงล้ำลำน้ำในคลองบางพระ เพื่อให้การระบายน้ำดีขึ้น"
ผู้อำนวยการชลประทานตราด ยังขอให้ประชาชนอย่าเป็นกังวลเรื่องการระบายน้ำของชลประทานตราด ที่หากระบายไม่ทันอาจจะทำให้เกิดปัญหาเหมือนปีที่ผ่านมา โดยยืนยันว่า ชลประทานตราด ได้ทำการควบคุมการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขาระกำตอนบนลงมาตอนล่าง ให้มีความสูงไม่เกิน 90 เซ็นติเมตรซึ่งเป็นระดับที่น้ำจะไม่ท่วมตลิ่งแล้ว
โดย อำเภอเมืองตราด ยังได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารื้อสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ เช่นเดียวกับ เทศบาลเมืองตราด ที่ได้เข้าแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในเมืองตราดแล้วด้วยเช่นกัน จึงมั่นใจว่าในปีนี้ จ.ตราด จะไม่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเหมือนปีก่อน
ด้าน นายสุรศักดิ์ ภูติภัทร นายกเทศบาลเมืองตราด เผยว่าฝนที่ตกหนักในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมในเขตตัวเมืองตราดเป็นเพราะน้ำระบายไม่ทัน เนื่องจากมีโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ยังทำไม่แล้วเสร็จ จึงได้มีการหารือกับผู้รับเหมาเพื่อให้เร่งดำเนินการและช่วยแก้ปัญหาร่วมกันแล้ว
และหลังจากนี้ทีมบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล จะได้ลงพื้นที่แก้ปัญหาและป้องกันน้ำท่วม ร่วมกับส่วนราชการและสถานการศึกษาเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน