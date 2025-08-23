ระทึก! ตร. 4 โรงพักไล่ล่ารถต้องสงสัย แหกด่านโกสัมพีนคร หนีข้าม 2 จังหวัด เหยียบกับดักก่อนทิ้งรถเผ่นต่อ

ตาก – ตำรวจ 4 โรงพัก ระดมกำลังไล่ล่าระทึกข้าม 2 จังหวัด..กระบะทะเบียนโคราช แหกด่านฯโกสัมพีนคร เข้าเขตตาก เหยียบ Stop Stick บนถนนวังเจ้า ยังบึ่งบดยางหนีต่อจนรถไปไม่ไหว รีบจอดข้างทางรถชนต้นไม้พังซ้ำ กลับไม่ยอมจำนน ทิ้งรถเผ่นเข้าป่าอีก
วันนี้(23 ส.ค.68) ศูนย์วิทยุ191ตำรวจภูธรจังหวัดตาก ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดตาก เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น.เศษที่ผ่านมา ว่าให้สกัดจับรถยนต์กระบะต้องสงสัย ยี่ห้อ Isuzu 4 ประตู สีแดง ทะเบียนจังหวัดนครราชสีมา มีชายใส่เสื้อสีแดง เป็นคนขับฝ่าด่านในพื้นที่ สภ.โกสัมพี มุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่จังหวัดตาก ตามถนนพหลโยธินสายเก่าบ้านวังหิน
ขณะที่ตำรวจโกสัมพีฯ กำลังขับไล่ล่าติดตามอย่างกระชั้นชิด เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองตาก ก็เร่งออกปฏิบัติการสกัดจับ แต่เมื่อรถคันดังกล่าวมาถึงระหว่างทางได้เลี้ยวซ้าย เข้าหมู่บ้านท่าไม้แดง วิ่งลัดเลาะไปตามเส้นทางในหมู่บ้าน ขึ้นสะพานพระครูสายข้ามแม่น้ำปิง หนีไปยังฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง
เจ้าหน้าที่ตำรวจ 191 วิทยุ ประสานไปยัง สภ. วังเจ้าและสภ.แม่ท้อ ดำเนินการไล่ล่าสกัดกั้นตามแผนเผชิญเหตุ กระทั่งพบรถคันดังกล่าววิ่งขึ้นไปบนถนนพหลโยธินสายหลัก มุ่งหน้าขึ้นเหนือ แล้วก็เลี้ยวเข้าเส้นทางสายหมู่บ้านคลองห้วยทราย มุ่งหน้าไปทางอ่างเก็บน้ำคลองห้วยทราย เลี้ยวลัดเลาะ ไปบนขอบทางอย่างชำนาญ ก่อนจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของอ่างเก็บน้ำ วิ่งไปบนถนน บ้านนาโบสถ์-ท่าเล่ ด้วยความเร็วสูงอย่างไม่คิดชีวิต
ต่อมารถเป้าหมายได้เหยียบกับดักตะปู (Stop Stick) ของสายตรวจ สภ.วังเจ้า ที่วางสกัดไว้ ทำให้ยางรั่ว แต่คนขับก็ยังพยายามขับบดยางหลบหนี ก่อนที่รถจะไปต่อไม่ไหวคนร้ายจึงพยายามจอดข้างทาง แต่ด้วยความรีบร้อนรถจึงชนกับต้นไม้หน้าบ้านของชาวบ้าน จนรถได้รับความเสียหายเล็กน้อย แล้วก็เปิดประตูวิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าข้างบ้าน พนีข้ามลำห้วยไป
ล่าสุดขณะนี้(11.33 น.)เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ในการปิดล้อมไล่ล่าจับกุม หากชาวบ้านในพื้นที่พบชายต้องสงสัยใส่เสื้อสีแดงสะพายกระเป๋าคาดเฉียง ขอให้รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที