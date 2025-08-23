สลดคาดอยจิกจ้อง!นักวิ่งเทรลวัย 50 ตกเขาดับบน อช.แจ้ซ้อน CPR เต็มกำลังไม่ฟื้น

ลำปาง - สุดสลดคาดอยจิกจ้อง..นักวิ่งเทรลหนุ่มวัย 50 ร่วมวิ่งเทรลชมธรรมชาติ LAMPANG 100 ปีที่ 2 บนอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน/เขตห้ามล่าฯดอยพระบาท คาดฝนตกเส้นทางลื่น เกิดพลัดตกเขาเสียชีวิต
เช้าวันนี้(23 ส.ค.68) ท่ามกลางสายฝนที่ยังคงต่อเนื่องได้มีการปล่อยตัวนักวิ่งน่องเหล็ก ที่เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งเทรล LAMPANG 100 ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “วิ่ง เที่ยว กิน ฟินฟินที่ลำปาง" ประจำปี 2568 ภายในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท 5 ระยะ ซึ่งเส้นทางวิ่งจะผ่านแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและสวยงามทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความเชื่อความศรัทธาและวิถีชีวิตชุมชน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
หลังจากวานนี้(22 ส.ค.) ได้ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 160 กม.(100Mile) จำนวน 75 คน ออกวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดตั้งแต่เช้า กระทั่งค่ำ เวลาประมาณ 18.30 น.ได้เกิดเหตุ 1 ในนักวิ่งลื่นตกเขาดอยจิกจ้อง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน สมาคมกู้ภัยลำปางส่งทีมกู้ภัย จุดเมืองปาน ได้นำประสานทีมอาสาสมัครจาก จุดแจ้ห่ม จุดเกาะคา และ สำนักงานใหญ่ ระดมกำลังกว่า 30 นาย นำอุปกรณ์ ร่วมกับทีมแพทย์ เร่งเข้าช่วยเหลือ
แต่ทว่าผู้บาดเจ็บเป็นนักวิ่งชาย อายุประมาณ 50 ปี พลัดตกลงไประยะทางความสูงประมาณ 10 เมตร เบื้องต้นจากทีมพยาบาลชุดแรก ที่เข้าไปในพื้นที่ พบผู้ได้รับบาดเจ็บมี Head injury และ แผลฉีกที่หน้าแข้ง ไม่รู้สึกตัว ทำการ Start CRP ตั้งแต่บ่ายสามโมงกว่า จนสุดท้ายได้เสียชีวิตลง
ส่วนสาเหตุคาดว่าผู้เสียชีวิตอาจจะเหยียบหินแล้วลื่นไถลลงไปด้านล่างแล้วกระแทกโขดหิน เนื่องจากก่อนหน้านั้นมีฝนตกทำให้พื้นที่ป่าชื้นทั้งหมด และในพื้นที่เป็นเขามีหินจำนวนมาก
ทีมกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์เดินเท้าเข้าป่า ขึ้นเขา ช่วยลำเลียงผู้เสียชีวิตออกจากจุดที่เกิดเหตุ ระยะทางในป่าประมาณ 5 กิโลเมตร โดยนำร่างผู้เสียชีวิตใส่เปลมัดเข้ากับไม้ไผ่ก่อนที่จะค่อยๆช่วยกันหามเดินออกมาจากป่า ด้วยความยากลำบากเนื่องจากเส้นทางผ่านหุบเหวสูงชัน ทางเดินแคบ มีหิน ต้องใช้ไฟส่องสว่างเพราะมืด รวมทั้งฝนเริ่มตกลงมา
กระทั่งสามารถนำร่างเดินออกจากมาจากป่าถึงบริเวณทางปากในเวลาเกือบเที่ยงคืน ก่อนที่กู้ภัยแจ้ซ้อนจะนำร่างส่ง รพ.เมืองปาน และ จะได้นำส่งต่อไปยังนิติเวช รพ.ลำปาง เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตในครั้งนี้ต่อไป
สำหรับกิจกรรมวิ่งเทรลรายการนี้ เป็นกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง (วิ่งเทรล LAMPANG 100) ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “วิ่ง เที่ยว กิน ฟินฟินที่ลำปาง" ประจำปี 2568 ณ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โดยได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.ลำปาง
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ สร้างกระแสความสนใจ ใส่ใจในสุขภาพ และการออกกำลังกาย ทำให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) กระตุ้นระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
วิ่งเทรล LAMPANG 100 ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่2 ระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2568 โดยมีการวิ่งในเส้นทางธรรมชาติ 5 ระยะทาง ได้แก่ 1) Lampang100mi (160km.) 2) Lampang 100km. 3) CHAESON 70km. 4) CHIKJONG 42km. 5) UNSEEN 21km. มีนักวิ่งสมัครเข้าร่วมวิ่งเทรล รวมทุกระยะ 506 คน เป็นชาวต่างชาติ 48 คน จาก 15 ประเทศ
ทั้ง 5 ระยะใช้เส้นทางในพื้นที่ป่าเขาภายในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท เส้นทางผ่านแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและสวยงามทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความเชื่อความศรัทธาและวิถีชีวิตชุมชน กิ่วฝิ่น ดอยสันพระบาท ดอยปู่เจียง ดอยลังกาหลวง สายน้ำตกและบ่อน้ำแร่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ดอยจิกจ้องฆ้องคำ ดอยปู่ยักษ์ และวัดพระพุทธบาทสุทธาวาส รวมทั้งหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนทั้งบ้านป่าเหมี้ยง และบ้านแม่แจ๋ม