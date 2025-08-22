กองทัพไทยนำคณะ IOT ลงพื้นที่บ้านหนองจาน ดูความจริงชาวบ้านคนไทยโดนเขมรยึดที่

สระแก้ว- กองทัพไทย นำคณะผู้สังเกตการณ์ IOT ลงพื้นที่ชายแดนสระแก้ว ตรวจการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง และลงพื้นที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง เพื่อดูพื้นที่จริงและรับฟังข้อมูลผลกระทบจากประชาชน
วันนี้ ( 22 ส.ค.) กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมข่าวทหาร ได้นำคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราวประจำประเทศไทย (Interim Observer Team Thailand : IOT Thailand) ที่นำโดย พลจัตวา ซัมซุล ริซัล บิน มูซา ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารมาเลเซีย ประจำกรุงเทพฯ ในฐานะหัวหน้าคณะฯ และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารจากประเทศสมาชิกอาเซียน ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมี พลโท อมฤต บุญสุยา แม่ทัพภาคที่ 1 ให้การต้อนรับ
ภารกิจในครั้งนี้ คณะ IOT Thailand ที่มี พลตรี กรรณ บุญชัย รองเจ้ากรมข่าวทหาร เป็นหัวหน้าคณะ เข้ารับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์จากกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ เกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของกองกำลังป้องกันชายแดน และข้อมูลการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่ผ่านมาด้วย
จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เพื่อสังเกตการณ์ในพื้นที่จริง พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลผลกระทบโดยตรงจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปจัดทำรายงานเสนอต่อหน่วยเหนือของแต่ละประเทศอย่างโปร่งใส
การลงพื้นที่ดังกล่าว เป็นการดำเนินงานภายใต้กรอบกลไกคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee : RBC) ซึ่งเป็นความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทย–กัมพูชา ใช้เป็นเวทีหารือด้านการบริหารจัดการ การพัฒนา การรักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเฉพาะที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดน
ภารกิจครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการยึดมั่นหลักสากลที่ถูกต้อง โปร่งใส เปิดกว้างต่อการตรวจสอบจากนานาชาติ อีกทั้งยังแสดงถึงความร่วมมืออันแน่นแฟ้นกับประเทศสมาชิกอาเซียน
ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ความร่วมมือ และการประสานงาน เพื่อธำรงสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่อไป