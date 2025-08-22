วินาทีระทึก! กระบะซิ่งเฉี่ยวตำรวจกลางแยก ชาวเน็ตแชร์คลิป

ราชบุรี – เกิดเหตุวินาทีระทึกบนถนนสมุทรสงคราม-บางแพ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เมื่อรถกระบะขับมาด้วยความเร็ว เฉี่ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่กำลังอำนวยความสะดวกให้รถกลับรถ ก่อนพุ่งชนรถกระบะคันอื่นและทำสิ่งของกระจายเกลื่อนถนน เหตุการณ์ถูกเผยแพร่ในเพจเฟซบุ๊ก “จราจร ดำเนินสะดวก” และสร้างความตื่นตะลึงให้ชาวเน็ตจำนวนมาก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีเพจเฟชบุ๊ค จราจร ดำเนินสะดวก ได้นำคลิปกล้องวงจรปิดมาลง พร้อมโพสข้อความว่า"ขณะรถคันอื่นได้รับสัญญาณมือ จากตารวจจราจรให้กลับรถได้ รถ ทางตรงไม่หยุดชนเต็ม ๆ เกือบชนตำรวจจราจร...ขณะอำนวยความสะดวกในช่วงเวลาเร่งด่วนให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง บริเวณจุด กลับรถโตโยต้า สาขาดำเนินสะดวกถ.สมุทรสงคราม-บางแพ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี (เหตุเกิด21 ส.ค.2568)
ซึ่งในคลิปนั้นจับภาพขณะที่ตำรวจจราจร กำลังให้รถที่รอกลับรถได้กลับรถกันโดยได้ส่งสัญญาณมือให้รถทางตรงจอด ซึ่งเวลานั้นมีรถจยย.และรถยนต์กำลังกลับรถกัน จู่ๆได้มีรถยนต์กระบะขับมาด้วยความเร็วหวิดชนเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และรถคับดังกล่าวได้พุ่งชนรถกระบะที่กำลังจะกลับรถอย่างแรง เหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้บาดเจ็บ ซึ่งหลังจากที่ลงคลิปไป มีคนเข้ามากดถูกใจและคอมเม้นท์กันเป็นจำนวนมาก
ผู้สื่อข่าวจึงประสานไปยัง พ.ต.อ.ภูภณ ทัพเจริญ ผกก.สภ.ดำเนินสะดวก เพื่อสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่เนื่องจากทางผกก.ติดภารกิจจึงมอบหมายให้พ.ต.ท.กฤษกร อริยานนท์ รอง ผกก.ป.คุมงานหัวหน้าจราจร มาให้ข้อมูลพร้อมกับ ร.ต.ต.ไพโรจน์ สรแก้วประดิษฐ์ รอง สว.จราจรสภ.ดำเนินสะดวก นายตำรวจที่อยู่ในคลิป
ร.ต.ต.ไพโรจน์ สรแก้วประดิษฐ์ รอง สว.จราจรสภ.ดำเนินสะดวกกล่าวว่าผมสังเกตว่าในช่วงเวลานั้น รถที่มาทางตรงมีน้อย เราจึงให้สัญญาณมือกับรถที่มาทางตรงและหันหลังไปให้สัญญาณมือกับรถที่กำลังจะกลับรถออกมา เพื่อจะไปส่งนักเรียนที่โรงเรียนวัดอมรญาติ ซึ่งรถก็ออกมาแล้วในช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงเอี๊ยด แล้วรถก็พุ่งชนเลยการจราจรในช่วงเช้ามีความหนาแน่นมาก และรถของผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนที่โรงเรียนสายธรรมจันทร์ รวมถึงนักเรียนวัดอมรญาติ ก็มีการกลับรถค่อนข้างเยอะ
ซึ่งในช่วงเวลานั้นเป็นเสี้ยววินาทีที่เกิดเหตุเหมือนกับเราโบกรถปกติ ตอนนั้นมันเร็วมาก หลังเกิดเหตุเหมือนผมจะสตั้นไปชั่วขณะหนึ่ง มันหยุดไปเลยพักหนึ่ง พอได้สติกลับมาก็รีบแจ้งวิทยุให้กับน้องที่อยู่หน้าโรงเรียนสาย และอาสาจราจรที่อยู่ตรงหน้าโตโยต้าตรงจุดกลับรถท่าผักใหม่ให้ช่วย ส่วนตัวผมยังคงงงอยู่ตอนเกิดเหตุ เพราะตอนนั้นยังไม่ได้ดูคลิป พอได้สติ ผมก็รีบเคลียร์เส้นทาง เพราะมีสิ่งของที่กระจายเกลื่อนถนน ซึ่งเป็นของที่แม่ค้าจะนำไปขายที่ตลาดนัดวัดอมร ผมจึงรีบเก็บสิ่งของเหล่านั้นข้างทาง เพื่อเปิดเส้นทางการจราจรให้ได้
ส่วนของที่ติดคอไว้ตลอด ซึ่งทุกคนเห็นคลิปแล้วก็มักจะถามเสมอว่า "ห้อยพระอะไร" ผมจึงขออธิบายว่า ผมห้อยเหรียญเสือกระดุม หลวงพ่อหวล วัดชาวเหนือ สร้างปี 2556 ซึ่งเหรียญนี้ผมเก็บได้แล้วนำมาห้อยที่คอตลอดเวลา
หลังจากที่ผมได้ดูคลิปแล้วและส่งให้แฟนดู ซึ่งแฟนผมบอกว่าในคลิปดูเหมือนจะมีคนกระตุกหรือผลักผมไหม ตอนนั้นผมไม่รู้สึกอะไรเลย เพราะมันเกิดขึ้นไวมาก ทุกคนมองว่ารถอาจจะเฉี่ยวขาผมด้วยหรือเปล่า แต่ผมไม่รู้สึกเจ็บหรือโดนอะไรเลย ในคลิปดูเหมือนผมเซออกไปคล้ายกับมีคนผลักผมออกจากรัศมี ซึ่งอาจจะเป็นเพราะความเร็วของรถที่ทำให้ลมปะทะตัวผมก็ได้ หรือว่าอาจเป็นเพราะบรามีหลวงพ่อหวล ถ้าวันนั้นถ้ารถคันนั้นมาเร็วกว่านี้อีกนิดเดียว มันอาจจะชนกวาดรถจักรยานยนต์ประมาณ 4-5 คัน และอาจจะมีคนเสียชีวิตหลายรายแน่นอน
พ.ต.ท.กฤษกร อริยานนท์ รอง ผกก.ป.คุมงานหัวหน้าจราจร กล่าวว่าในพื้นที่ดำเนินสะดวกก็จะมีอุบัติเหตุในลักษณะนี้เกิดขึ้นบ้าง แต่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งจนเกินไป จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ หมวดไพโรจน์ได้รับคำสั่งให้ไปดูแลการจราจร ณ จุดดังกล่าว ซึ่งบริเวณนั้นมีโรงเรียน 2 แห่ง และในช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเช้าจะมีรถจำนวนมากใช้จุดกลับรถนี้ จุดนี้จึงจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปช่วยดูแลความเรียบร้อย
เหตุการณ์ตามที่เห็นในคลิปนั้น หมวดไพโรจน์ได้มีการห้ามรถในทางตรงเพื่อให้รถที่รอกลับรถสามารถไปได้อย่างปลอดภัย ตนอยากขอเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนว่า เมื่อเข้าสู่เขตชุมชน โรงเรียน วัด หรือโรงพยาบาล ควรคำนึงถึงและเคารพกฎจราจร ขับรถตามความเร็วที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งขับรถด้วยความระมัดระวัง สวมเข็มขัดนิรภัย และหมวกนิรภัย เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและคนรอบข้าง สุดท้ายนี้ ขอย้ำถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดำเนินสะดวก เพื่อร่วมกันทำให้พื้นที่ดำเนินสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น
พ.ต.ท.เอกสิทธิ์ พุกสอน สว.สอบสวน กล่าวว่า คดีนี้ได้เรียกทั้งสองฝ่ายมาพบกันเพื่อสอบปากคำ และทราบว่าฝ่ายที่ขับรถเข้ามาชนยอมรับว่าเกิดจากความประมาทของตนเองและยอมรับผิด ในขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน อย่างไรก็ตาม คงต้องรอฝ่ายคู่กรณีที่ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่มากมาพูดคุยกันเพิ่มเติมก่อนที่จะทำการประเมินราคาความเสียหายของรถ ทางฝ่ายคนขับรถที่เข้ามาชนกล่าวว่า วันเกิดเหตุเขาขับรถมาด้วยความเร็วและพยายามหยุดรถแล้ว แต่ไม่สามารถหยุดได้ทัน