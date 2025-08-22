(คลิป)นาทีชีวิต!เพื่อนบ้านอุ้มหญิงพิการกับหลานสาว 4 ขวบหนีไฟนรก ไหม้บ้านสองชั้นวอด 4 แสน

สุโขทัย – เดชะบุญลูกสาวได้ยินเสียงคล้ายระเบิดก่อนเห็นควันพวยพุ่งจากชั้นสอง..รีบตะโกนขอเพื่อนบ้านชาวกงไกรลาศ ช่วยอุ้มแม่พิการ กับหลานสาววัย 4 ขวบ หนีไฟนรกไหม้บ้านสองชั้นวอดทั้งหลัง เสียหายกว่า 4 แสนบาท เบื้องต้นคาดไฟฟ้าลัดวงจร
วันนี้(22 ส.ค. 68 )ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 6/3 หมู่ 5 ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โดยพนักงานดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน รุดไปช่วยเหลือฉีดน้ำสกัดไม่ให้เพลิงลุกลามไหม้บ้านเรือนข้างเคียง ท่ามกลางความแตกตื่นตระหนกของชาวบ้านที่ยืนดูเหตุการณ์
สอบถามเบื้องต้นทราบว่า บ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ 2 ชั้นหลังดังกล่าวเป็นของ นางอำพร เนียมแก้ว อายุ 54 ปี ที่พิการเดินไม่ได้ อาศัยอยู่กับสามี ลูกสาว และหลานสาว อายุ 4 ขวบ ช่วงเกิดเหตุสามีไม่อยู่บ้าน ลูกสาวได้ยินคล้ายเสียงระเบิดดังจากชั้นบน ก่อนจะมีควันไฟพวยพุ่งตามมา และลุกลามอย่างรวดเร็ว
ลูกสาว จึงร้องตะโกนวิ่งตามเพื่อนบ้าน มาช่วยกันอุ้มนางอำพรที่พิการเดินไม่ได้ กับหลานสาววัย 4 ขวบ ที่อาศัยนอนในห้องชั้นล่าง หนีออกมาจากบ้านที่กำลังถูกเพลิงลุกไหม้ พร้อมรีบโทรแจ้งดับเพลิงให้มาช่วย เบื้องต้นสันนิษฐานเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร คาดความเสียหายทั้งหลังพร้อมทรัพย์สินในบ้านประมาณ 400,000 กว่าบาท
ด้าน นางสุภาวิณี นวลหงษ์ นายอำเภอกงไกรลาศ , นายนคร บวบขม ปลัดอำเภออาวุโส , นายอนันต์ สงสัย นายก อบต.ไกรใน , นายโกเมศ มุกเพ็ชร กำนันตำบลไกรใน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และปลัด อบต.ไกรใน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมมอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และเตรียมให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆต่อไป
อย่างไรก็ตาม ผู้ใจบุญสามารถร่วมกันช่วยเหลือ เพื่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวหญิงพิการรายนี้ได้ที่ ธ.ก.ส. ชื่อบัญชี เพื่อนางอำพร เนียมแก้ว โดยนายพรม นวลใย บัญชีเลขที่ 020104979276