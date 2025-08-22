(คลิป)รวบอดีตพนักงานแบงก์ ธ.อ.ส.ยักยอกทรัพย์เกือบ 800,000 บาท

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ปปท.เขต 4 ร่วม ตำรวจท่องเที่ยว รวบอดีตพนักงาน ธกส.ยักยอกทรัพย์เป็นเงินเกือบ 800,000 บาท ขณะหลบหนีมาในเขต จ.ร้อยเอ็ด
วันนี้(22 ส.ค.) พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. , พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ สุภาพ ผอ.ปปท.เขต 4 ,พล.ต.ต.พงษ์สยาม มีขันทอง รอง ผบช.ทท. ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.แมน รถทอง ผกก.สืบสวน บช.ทท. พร้อมด้วยนายธรรมโรจน์ เงาฉาย นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ,พ.ต.ท.เจษฎา ทองทา รอง ผกก.สืบสวน บช.ทท. , พ.ต.ท.ปิยะพงษ์ รักษา รอง ผกก.สืบสวน บช.ทท. และ พ.ต.ท.ณัฐภัทร สุขชื่น สว.กก.สืบสวน บช.ทท. ,ร.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ เข็มเวียง รอง สว.ฯพร้อมกำลัง ร่วมกับงานสืบสวน บช.ทท. และคณะติดตามบุคคลตามหมายจับ ปปท.เขต 4 หลังรับแจ้งว่า ผู้ถูกกล่าวหา ได้หลบหนีอยู่บริเวณเขตอำเภอเมือง จ.ร้อยเอ็ด
โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ ปปท.และ ตร.กองกำกับสืบสวนกองบัญชาการท่องเที่ยว(กก.สืบสวน.บช.ทท.) เพื่อเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหว จนสืบทรายแน่ชัด พบความเคลื่อนไหวบุคคลผู้มีหมายจับอยู่จริง จึงได้สนธิกำลังเข้าจับกุม นางเอ (นามสมมุติ) อดีตเจ้าหน้าที่ธนาคาร ธ.ก.ส. ซึ่งเจ้าตัวไม่ยินยอมให้เปิดเผยชื่อและนามสกุล หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่นำตัวสอบสวนที่สำนักงาน ปปท.เขต 4 (ขอนแก่น)
พ.ต.ท.ณัฐภัทร สุขชื่น สว.กก.สืบสวน บช.ทท กล่าวว่า ผู้ต้องหาได้ก่อเหตุยักยอกทรัพย์และเบียดบังทรัพย์ไปเป็นของตนหรือผู้อื่นโดยทุจริต ปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต ความเสียหายจำนวน 724,000 บาท เหตุเกิดเมื่อเดือน ก.พ. 2556 ตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤตมิชอบภาค 4 ที่ จ.2/2568
จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาบุคคลยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงและไม่เคยถูกจับกุมมาก่อน จึงได้ควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยไม่ขอให้การในชั้นพนักงานสอบสวน และ ปปท. จึงทำการควบคุมตัวนำส่ง ปปท.ขอนแก่น เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป.