น้ำสายเอ่ออีก!ฝั่งไทยรอดฝั่งท่าขี้เหล็กอ่วม-พายุซัดเชียงรายเสียหายซ้ำ

เชียงราย - พายุฝนเริ่มกระหน่ำเชียงรายหนักอีกรอบ..บ้านเรือนชาวบ้าน เสียหายแล้ว 55 หลัง น้ำสายเอ่อซ้ำ โชคดีพนังกั้นริมฝั่งยังเอาอยู่ มวลน้ำไม่ทะลักเข้าชุมชน-ตลาดชายแดน แต่ฝั่งท่าขี้เหล็กอ่วม กระแสน้ำทะลักตามรอยแยกท่วมถึงตลาดท่าล้อ-ถนนสายหลักแล้ว
วันนี้ (22 ส.ค.) ระดับน้ำในแม่น้ำสายชายแดนไทย-เมียนมา ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังฝนตกหนักในพื้นที่บ้านดอยต่อคำ จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา และบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1 เชื่อม อ.แม่สาย จ.เชียงราย กับ จ.ท่าขี้เหล็ก
ล่าสุดปริมาณน้ำฝนช่วงเที่ยงวันนี้ อยู่ที่ประมาณ 65-66 มิลลิเมตร ทำให้ระดับน้ำบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1 ในเวลา 12.50 น.อยู่ในภาวะล้นตลิ่งหรือร้อยละ 101.21 แต่เนื่องจากทั้งฝั่งไทยมีการทำแนวป้องกันน้ำตลอดริมฝั่ง มวลน้ำจึงไม่ล้นเข้าสู่ชุมชนและตลาดชายแดน
อย่างไรก็ตามฝั่ง จ.ท่าขี้เหล็ก พบว่าน้ำได้ทะลักเข้าตามรอยแยกต่างๆ ของแนวพนังกั้น และเอ่อเข้าสู่ชุมชนปงถุนต่อเนื่องไปถึงตลาดท่าล้อ ซึ่งเป็นตลาดการค้าชายแดน แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ รวมไปถึงถนนสายหลักต่างๆ จนได้รับผลกระทบอย่างหนัก
ด้านฝ่ายปกครอง อ.แม่สาย และเทศบาล ต.แม่สาย และ ต.แม่สายมิตภาพ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมฝังให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์หากเกิดน้ำท่วมจนล้นแนวป้องกัน เนื่องจากระดับน้ำมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้ประเมินสถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาว่าตั้งแต่วันที่ 24–28 ส.ค.นี้ จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่รวมถึงพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่สาย ด้วย
ขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.เชียงราย รายงานว่าระหว่างวันที่ 21-22 ส.ค.นี้ ได้เกิดฝนตกหนักเนื่องจากร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำพัดผ่าน ล่าสุดมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วทั้งสิ้น 3 อำเภอ 6 ตำบล 8 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบประมาณ 55 ครัวเรือน ถนน 5 สาย อาคารเอนกประสงค์ 1 แห่ง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิต
ประกอบด้วยบ้านหมู่ 4 และหมู่ 10 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย มีต้นไม้ล้มขวางถนนและทับอาคารเอนกประสงค์รวมับ้านเรือนเสียหาย พายุยังทำให้บ้านเรือนเสียหายประมาณ 50 หลังคาเรือน,ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย มีดินไถลทับถนนพื้นที่หมู่ 7,ที่ อ.เชียงของ ฝนตกและลมพัดแรงทำให้บ้านเรือนที่หมู่ 1 ต.ริมโขง เสียหาย 5 หลังคาเรือน เป็นต้น.