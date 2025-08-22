ฝนตกถนนลื่นทำกระบะพุ่งข้ามเลนชนเก่งที่วิ่งสวนมาหน้าศูนย์ราชการระยอง เจ็บระนาว

ระยอง -ฝนตกถนนลื่น ทำกระบะซิ่งด้วยความเร็วสูงเสียหลักพุ่งข้ามเลนชนรถยนต์ที่วิ่งสวนมาพังระเนระนาด เหตุเกิดหน้าศูนย์ราชการจังหวัดระยอง เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา บาดเจ็บ 5 รายโชคดีไม่มีผู้เสียชีวิต
เมื่อเวลา 07.00 น. วันนี้ ( 22 ส.ค.) ได้เกิดอุบัติเหตุรถชนกันหลายคัน บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย หลังเกิดเหตุ พ.ต.ต.อุดม ศรีสงค์ สว.(สอบสวน) สภ.มาบตาพุด จ.ระยอง ได้ประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลมาบตาพุด และเจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ เข้าให้การช่วยเหลือ
ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะสีขาว สภาพพุ่งข้ามเลนมาชนกับรถยนต์เก๋งที่วิ่งสวนทางมาจนได้รับความเสียหายหลายคัน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บนอนร้องครวญครางอยู่กลางถนน เช่นเดียวกับรถกระบะคันก่อเหตุที่อยู่ในสภาพพังยับเยินพลิกตะแคงอยู่กลางถนน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้สร้างความแตกตื่นให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมาก ขณะที่เจ้าหน้าที่ที่ต้องเร่งนำตัวผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นหญิง 3 รายและชาย 2 ราย ซึ่งหนึ่งในนั้นได้รับบาดเจ็บติดคาซากรถ ศีรษะฉีกขาดเลือดอาบ ส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน
จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า ขณะเกิดเหตุได้มีฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนทำให้ถนนลื่น ประกอบกับช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงเวลาเร่งด่วน ทำให้รถกระบะที่ขับมาจากตัวเมืองระยองมุ่งหน้ามาบตาพุด ด้วยความเร็วเสียหลักพลิกคว่ำพุ่งข้ามเลนไปชนรถยนต์เก๋งที่วิ่งสวนมาอย่างจัง ก่อนจะไถลไปกระแทกรถคันอื่นๆ จนมีผู้บาดเจ็บระนาว โชคดีที่ในครั้งนี้ไม่มีผู้เสียชีวิต
อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง และได้เร่งเคลื่อนย้ายซากรถออกจากถนนเพื่อเปิดการจราจร หลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้รถติดยาวหลายกิโลเมตร บรรยากาศจึงเต็มไปด้วยความโกลาหล
โดยเจ้าหน้าที่ได้ฝากเตือนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะในช่วงฝนตกถนนลื่น ให้ลดความเร็วเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่และเว้นระยะห่างระหว่างรถให้มากขึ้น ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นได้