ไทย-กัมพูชาลงนามข้อตกลงRBC เห็นพ้อง 13 ข้อหยุดยิง เก็บกู้ทุ่นระเบิด-ปราบสแกมเมอร์

สระแก้ว – ไทย-กัมพูชา ลงนามข้อตกลง RBC เห็นพ้อง 13 ข้อหยุดยิง เขมรตอบรับ เก็บกู้ทุ่นระเบิด-ปราบสแกมเมอร์-ตั้งชุดประสานงานร่วม ยอมรับข้อเสนอเพิ่มอีก 2 ข้อ
เมื่อเวลา 10.0ขน.วันนี้ (22 ส.ค.) พลโท อมฤต บุญสุยา แม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะประธานฝ่ายไทย ได้นำคณะผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานด้านความมั่นคง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee: RBC) ระหว่างไทย–กัมพูชา อย่างเป็นทางการซึ่งจัดขึ้นที่สโมสรนายทหาร มณฑลทหารบกที่ 19 (ค่ายสุรสิงหนาท) อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โดยมี พลเอก แอก ซ็อมโอน ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 ในฐานะประธานฝ่ายกัมพูชา นำเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือถึงแนวทางการประสานความร่วมมือด้านความมั่นคงและการปฏิบัติงานร่วมตามแนวชายแดน
สำหรับสาระสำคัญของการประชุม มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงชายแดน, การป้องกันการลักลอบเข้า–ออกประเทศโดยผิดกฎหมาย, ปัญหาการค้ามนุษย์, การลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมือง รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการเสริมสร้างความร่วมมือด้านมนุษยธรรมและการค้าชายแดน
เพื่อให้การอยู่ร่วมกันของประชาชนทั้ง 2ประเทศเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย
การประชุมครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จด้วยการลงนามข้อตกลงร่วมกันทั้งหมด 13 ข้อ ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่การหยุดยิงและยุติความขัดแย้ง บริเวณพื้นที่ชายแดน รวมทั้งการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดตกค้างตามแนวชายแดน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนทั้งสองประเทศ
และการร่วมมือปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ อาชญากรรมไซเบอร์ที่ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานปฏิบัติการ รวมทั้งการตั้งชุดประสานงานร่วม (Joint Coordination Team) เพื่อแก้ไขปัญหาและสื่อสารอย่างใกล้ชิด ลดความเข้าใจผิดระหว่างกำลังทหารประจำพื้นที่
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีการ ยอมรับข้อเสนอเพิ่มเติมอีก 2 ข้อ จากฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายไทย โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ การเพิ่มมาตรการคุ้มครองประชาชนในพื้นที่แนวชายแดน และการขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน เพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในระยะยาว
ทั้งนี้ บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความสร้างสรรค์และมิตรภาพ โดยทั้งสองฝ่ายแสดงเจตนารมณ์ตรงกันว่าจะร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อลดความตึงเครียดและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศ...
ส่วนข้อตกลงหยุดยิง 13 ข้อที่เคยหารือร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 7 ส.ค.2568 มาพิจารณาอย่างละเอียด เพื่อผลักดันสู่การปฏิบัติจริง ประกอบด้วย
1. ยืนยันการหยุดยิงถาวร ห้ามปฏิบัติการทางทหารที่อาจก่อให้เกิดการปะทะ
2. ไม่เพิ่มกำลังพลหรืออาวุธ ในพื้นที่พิพาทและแนวชายแดน
3. จัดตั้งคณะผู้สังเกตการณ์ร่วม (Joint Observation Team) เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดน
4. แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคงอย่างสม่ำเสมอ ระหว่างกองกำลังทั้งสองฝ่าย
5. จัดประชุมติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับกองบัญชาการ
6. ห้ามก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวร ในพื้นที่ที่ยังมีข้อพิพาทด้านเขตแดน
7. หลีกเลี่ยงการซ้อมรบหรือปฏิบัติการที่อาจสร้างความหวาดระแวง ต่ออีกฝ่าย
8. อนุญาตให้มีการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เช่น การอพยพประชาชน การรักษาพยาบาล และการช่วยเหลือภัยพิบัติ
9. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการสัญจรบริเวณชายแดน เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ
10. เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของกำลังพลทั้งสองฝ่าย งดเว้นการกระทำที่เป็นการยั่วยุ
11. ดำเนินมาตรการป้องกันเหตุขัดแย้งท้องถิ่น เช่น การลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายและการลักลอบขนสินค้าหนีภาษี
12. ตั้งคณะทำงานร่วมด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง ลดความเข้าใจผิดในสังคม
13. ยึดมั่นแนวทางการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี โดยเปิดช่องทางหารือทางการทูตและทางทหารอย่างต่อเนื่อง