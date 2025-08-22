(คลิป)มทบ.22อุบลฯตั้งศูนย์พักผ่อนหย่อนใจลดภาวะเครียดทหารกลับจากชายแดน

อุบลราชธานี-มณฑลทหารบกที่ 22 จ.อุบลฯจัดตั้งศูนย์พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อดูแลสุขภาพจิตทหารแนวหน้าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อลดความเครียดหลังจากกลับจากแนวหน้า
กองทัพภาคที่ 2 มีคำสั่งให้มณฑลทหารบกที่ 22 จ.อุบลราชธานี จัดตั้งศูนย์พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อดูแลสุขภาพจิตทหารแนวหน้าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ทำหน้าที่อย่างตรากตรำต่อเนื่องในสภาวะสงคราม ได้ผ่อนคลายความตึงเครียดและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ
โดยให้มีกิจกรรมนันทนาการ ห้องพักผ่อน ฟังเพลง ดูทีวี ร้องเพลงคาราโอเกะ เล่นสนุกเกอร์ และการออกกำลังกายกับเครื่องเล่นยกน้ำหนักและเครื่องเล่นอื่นๆ รวมทั้งเล่นเซปักตะกร้อ ฟุตบอล ให้บริการตัดผม พร้อมจัดเตรียมโรงนอน โรงรับประทานอาหาร มีร้านอาหาร และดนตรีบำบัด เพื่อให้ทหารที่กลับมาจากแนวหน้าได้ผ่อนคลาย
พ.อ.นายแพทย์สละ ทัพถาวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ กล่าวถึงการจัดเตรียมสถานที่ให้ทหารแนวหน้าที่กลับมาพักผ่อนส่วนหลัง เบื้องต้นจะมีทีมแพทย์พยาบาลคอยคัดกรองให้การดูแลเรื่องสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ
โดยเฉพาะเรื่องของความเครียด ถ้าหากพบทหารคนใดมีความเครียดมาก และต้องดูแลในระดับสูงกว่าปกติ ก็จะให้การรักษาที่ถูกต้องทั้งการให้ยาหรือจิตบำบัดจนกว่าจะหายดี เพื่อไม่ให้ปัญหาความเครียดติดตัวอยู่กับทหารที่กลับมาจากแนวหน้าจนคิดทำร้ายตัวเองเหมือนที่ผ่านมา