มูลนิธิกระท่อมพระสิริ ยังยืนหยัดดูแลผู้ป่วยเอดส์เผยเคยถูกต่อต้านแต่ได้รับการช่วยเหลือจาก “หลวงพ่ออลงกต”

ศูนย์ข่าวศรีราชา- มูลนิธิกระท่อมพระสิริ ที่ให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ยังยืนหยัดดูแลผู้ป่วยเอดส์ เผยเมื่อครั้งถูกต่อต้านจากชุมชนเคยได้รับการช่วยเหลือจาก “หลวงพ่ออลงกต”ในการระดมทุนหาที่ดินใหม่จนดำเนินการมาได้ถึง 15ปี
ท่ามกลางกระแสข่าวฉาวและข้อสงสัยนานับประการ ที่เกิดขึ้นภายในวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี รวมถึงมูลนิธิต่างๆที่อยู่ในการดูแลของวัด ไม่เว้นแม้แต่การตั้งข้อสงสัยในเรื่องการใช้จ่ายเงินจำนวนมากที่อยู่ในการดูแลของ "หลวงพ่ออลงกต" ที่ในวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างหนัก เพื่อหาคำตอบให้กับสังคมนั้น
วันนี้ ( 21 ส.ค.) น.ส.พรสวรรค์ คริสต์ภิรักษ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิพรสวรรค์ คริสต์ภิรักษ์ หรือ "บ้านพักรักษ์เพื่อน" ภายใต้มูลนิธิกระท่อมพระสิริ ที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2549 โดย Sandy Trepiccione เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ ได้ออกมาเปิดเผยว่า เมื่อครั้งที่ศูนย์ฯ ตั้งอยู่บริเวณซอยชัยพรวิถี 29 และได้ถูกคนชุมชนต่อต้านอย่างหนัก
ผู้ที่ยื่นมือเข้าช่วยเหลือจนสามารถย้ายมูลนิธิฯ ให้ออกมาอยู่ในพื้นที่แห่งใหม่ที่ปัจจุบันมีเนื้อที่รวมกว่า 2 ไร่ก็คือ" หลวงพ่ออลงกต" วัดพระบาทน้ำพุ และเทศบาลเมืองหนองปรือ ที่ช่วยกันระดมทุนเพื่อจัดหาที่ดินแห่งใหม่ได้สำเร็จ
แบ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิ 1 ไร่ และของเทศบาลฯอีก 1 ไร่ และยังทำให้มูลนิธิฯสามารถดูผู้ป่วยได้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมูลนิธิได้เปิดให้ผู้ป่ววเข้าพักชั่วคราว 3–6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี เพื่อให้โอกาสผู้ป่วยรายใหม่ได้เข้าใช้บริการ
" แต่ก็มีบางรายที่ไม่มีญาติหรือไม่ที่อยู่อาศัย มูลนิธิฯก็จะให้อาศัยอยู่ต่อแม้สุขภาพแข็งแรงแล้ว โดยปัจจุบันมีผู้ป่วยในการดูแล 35 คน แบ่งเป็นชาย 20 คน หญิง 15 คน และยังมีผู้ป่วยรอคิวอีกเกือบ 40 คน"
ผู้อำนวยการมูลนิธิกระท่อมพระสิริ ยืนยันว่าผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลจะได้รับยาต้านไวรัสฟรีตามโครงการของรัฐ ยกเว้นกรณีที่ต้องใช้ยานอกบัญชีหลัก หรือมีโรคแทรกซ้อน ที่ผู้ป่วยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
ขณะเดียวกัน มูลนิธิฯ ก็ยังคงพึ่งพาการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาที่เข้ามาบริจาคสิ่งของ อาหารแห้ง หรือจัดกิจกรรมเลี้ยงข้าวเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ และการดำเนินงานต่าง ๆ
" แม้จะเคยเผชิญกระแสต่อต้านและข่าวดรามาในอดีต แต่สิ่งสำคัญคือการยืนหยัดช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาส พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนและผู้ใจบุญที่ยังคงให้การสนับสนุน จนมูลนิธิกระท่อมพระสิริสามารถเป็นที่พึ่งให้กับผู้ป่วยมาอย่างยาวนานกว่า 15 ปี" น.ส.พรสวรรค์ผู้อำนวยการมูลนิธิกระท่อมพระสิริ กล่าว