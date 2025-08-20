(คลิป)สมาคมศิษย์เก่าฯ/ผู้ปกครองสาธิต มข.ค้านยุบรวมเหลือแค่สาธิตศึกษาศาสตร์ หวั่นผลกระทบตกกับเด็กนักเรียน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-สมาคมศิษย์เก่าและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิต ม.ขอนแก่น ยื่นข้อเสนอแนะให้ มข.พิจารณาทบทวนก่อนควบรวมสาธิตศึกษาศาสตร์กับสาธิตมอดินแดงเหลือแค่สาธิตศึกษาศาสตร์ หวั่นเกิดผลกระทบจิปาถะ แล้วแก้ยากผลเสียจะตกกับเด็กนักเรียน เผยแม้แต่หลักสูตรการสอนก็ไม่เหมือนกันมานาน 50ปี จู่ๆจะยุบรวมเรียนที่เดียว
ประเด็นการยุบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น สาธิตมอดินแดงแล้วควบรวมกับโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ให้เหลือเพียงสาธิตเดียวมีเสียงสะท้อนไม่เห็นด้วยจากฝ่ายผู้ปกครองมานานร่วม2ปี จนเกิดกระแสดราม่าว่าเหตุที่คัดค้านเพราะผู้ปกครองฝั่งสาธิตศึกษาศาสตร์มีแนวคิดบูลลี่ไม่ยอมรับสังคมเด็กนักเรียนของเด็กสาธิตมอดินแดงที่โดยมากเป็นพนักงาน ลูกจ้าง บุคคลากรสายสนับสนุนต่างจากฝั่งศึกษาศาสตร์ที่ล้วนแต่เป็นลูกหลานของข้าราชมหาวิทยาลัยสายผู้สอน จบ ป.โท เป็นอย่างน้อย แต่ละคนมีตำแหน่งวิชาการ ผศ. รศ. ด็อกเตอร์นำหน้า ซึ่งประเด็นนี้ผู้ปกครองฝั่งศึกษาศาสตร์ออกโรงปฏิเสธกันอยู่หลายรอบ
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดได้มีความเคลื่อนไหวคัดค้านการควบรวมโรงเรียนสาธิต ม.ขอนแก่นอีกครั้ง เพราะตามแผนของฝ่ายบริหารจะเริ่มควบรวมตั้งแต่เปิดภาคการศึกษาที่ 2 คือ 15 ตุลาคม 2568นี้เป็นต้นไป โดยบ่ายวันที่ 19 ส.ค.ที่ผ่านมา ผศ.นพ.กฤษฏา เปานาเรียง ตัวแทนกลุ่มผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น( ศึกษาศาสตร์) และ นายวุฒิชัย ฉัตรชัยพลัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)พร้อมตัวแทนผู้ปกครองจำนวนหนึ่งได้เข้ายื่นหนังสือ ข้อเสนอแนะการควบรวมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์) กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)ต่อ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี แต่ รศ.นพ.ชาญชัยติดราชการ จึงมอบหมายให้นายธัญญา ภักดี ผอ.กองบริหารงานกลางเป็นผู้รับแทน
นายวุฒิชัย ฉัตรชัยพรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์) กล่าวถึงการรวมตัวของศิษย์เก่าฯและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯในครั้งนี้เพราะทุกคน ยังไม่เข้าใจความหมายของการที่ มข.จะควบรวม 2 โรงเรียน พวกเราต้องการทราบข้อดีของการควบรวมว่าจะส่งผลดีต่อคุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่โรงเรียนหลังควบรวมเป็นอย่างไรบ้าง อย่าลืมว่าหลักสูตรการเรียนการสอนของ 2 โรงเรียนไม่เหมือนกัน ครู บุคลากรทั้ง 2 โรงเรียนก็ต่างกัน จู่ๆจะรวมนักเรียนให้เรียนด้วยกันน่าจะมีปัญหาตามมามากมาย
เบื้องต้นจะรวมนักเรียนระดับชั้นประถม จากทางสาธิตมอดินแดง มาเรียนที่สาธิตศึกษาศาสตร์ ซึ่งมีนักเรียนประมาณ 1,800 คน แล้วเอานักเรียนในระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ไปเรียนรวมกับสาธิตมอดินแดง สถานที่ทั้งห้องเรียน ห้องกิจกรรมโรงอาหารหรือแม้แต่บุคลากรหรือแม้แต่การจัดการจราจรรับส่งของโรงเรียนพร้อมแค่ไหน เราไม่ได้ค้านที่จะควบรวม 2 โรงเรียนนี้ แต่อยากให้ผู้บริหารทบทวนความเหมาะสมในหลายๆด้าน ที่สำคัญทำไมฝ่ายบริหารไม่สอบถามความเห็นจากผู้ปกครองและหลายๆฝ่ายก่อนตัดสินใจ แม้แต่ข้อดีข้อเสียการควบรวมก็ไม่เคยมีการชี้แจง
ด้าน ผศ. นพ.กฤษฏา เปานาเรียง ตัวแทนกลุ่มผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น( ศึกษาศาสตร์) กล่าวว่า นอกจากหลักสูตรการเรียนทั้งสองโรงเรียนไม่เหมือนกันแล้ว ยังเป็นห่วงระบบการจัดการจราจร ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนยังไม่มีความชัดเจนในการเตรียมรับมือกับยานพาหนะของจำนวนผู้ปกครองของนักเรียนระดับประถมศึกษาประมาณ 1,800 คน ระดับมัธยมศึกษา 1,250 คน ระดับอนุบาล 600 คน และยังมีโรงเรียนสาธิตนานาชาติอีก 500 คน รวมนักเรียนที่จะต้องให้โรงเรียนและรอบโรงเรียนประมาณ 4,100 คน และยังมีบุคลาการของโรงเรียนอีกหลายร้อยคน อาจเกิดปัญหาความแออัดของการจราจร
โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเช้าและตอนเย็น ทำให้เสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักเรียน และในฐานะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้พูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนหลายคน สรุปตรงกันว่า ควรเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาการควบรวม 2 โรงเรียนทั้งหมด 5 ข้อ คือ 1.กระบวนการควบรวม ต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อบังคับ ระเบียบและแนวทางที่ มข.กำหนดอย่างเคร่งครัด เป็นไปตามขั้นตอนอย่างโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน 2.ความพร้อมทางกายภาพของโรงเรียน ควรมีการสำรวจความพร้อมทางกายภาพของโรงเรียน ที่จะเป็นสถานที่เรียน ตลอดจนระบบการจราจรทั้งในและนอกโรงเรียน 3.จัดระบบการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาให้สัมพันธ์กัน ไม่ควรแยกระดับมัธยมปลายไปเรียนที่อื่น
4.การเตรียมความพร้อมและการสื่อสาร ควรมีการวางแผน มีความพร้อม ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจน ขจัดความเข้าใจผิด สร้างความเชื่อมั่นและความร่วมมือจากทุกฝ่าย 5. การควบรวมควรดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยให้ไล่ระดับ จากชั้น ป.1ไล่ระดับ มากกว่าที่จะนำนักเรียนชั้นประถมทั้งหมด 6 ระดับ มารวมกันในครั้งเดียว และควรจะนำข้อเท็จจริงในเรื่องของการควบรวมทั้ง 2 โรงเรียน มาประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ให้ประชาชนและผู้ปกครองของนักเรียนได้ทราบ
“การควบรวม2โรงเรียนที่หลักสูตรการเรียนการสอนไม่เหมือนกันมานานร่วม 50 ปีแล้วย่อมมีปัญหาตามมาแน่นอน เด็กที่มีฐานความรู้ต่างกัน จู่ๆมานั่งเรียนรวมกันเป็นเรื่องที่น่าคิด ไม่รวมถึงความไม่พร้อมอื่นๆ การควบรวมควรค่อยเป็นค่อยไปทีละสเต็บ เราไม่ได้คัดค้านเราแค่เป็นห่วงกับผลกระทบที่จะตามมา”ผศ. นพ.กฤษฏากล่าว