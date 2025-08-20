ครูปรีชาเปิดบ้านยันดำเนินคดี “โน้ส อุดม” ถึงที่สุด ปมมุขเดี่ยว 12 หมิ่นประมาท

กาญจนบุรี – “ครูปรีชา ใคร่ครวญ” เปิดบ้านย้ำชัด ยืนยันเอาเรื่อง “โน้ส อุดม แต้พานิช” ให้ถึงที่สุด หลังถูกพาดพิงใน “เดี่ยว 12” เมื่อ 7 ปีก่อน เหตุทำให้เสียหาย ชี้ไม่เหมาะสมที่นำเรื่องส่วนตัวผู้อื่นมาทำธุรกิจ
จากกรณีเมื่อช่วงค่ำวันที่ 19 สิงหาคม 2568 “โน้ส” อุดม แต้พานิช เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาญจนบุรี เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีที่ “ครูปรีชา ใคร่ครวญ” แจ้งความดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา สืบเนื่องจากการนำคลิปการแสดงทอล์กโชว์ “เดี่ยว 12” เมื่อปี 2561 หรือกว่า 7 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีการกล่าวพาดพิงชื่อ “ครูปรีชา” เผยแพร่ในโลกออนไลน์
เนื้อหาที่ถูกนำมาเป็นประเด็น อาทิ “ผลงานโดดเด่นของกระทรวงศึกษา ยกให้ครูปรีชา สร้างแรงบันดาลใจ จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ … นี่มันหวยของครู หมวดจรูญนั้นไม่ใช่ … เพราะความจริงมันพูดยากมากกว่าแถไถ ไม่ต้องห่วง ครูยังมีผมอยู่ข้างๆ แต่ว่า… ผมครูตรงกลางนี่มันหายไปไหน”
ซึ่งครูปรีชามองว่าเป็นการกล่าวถึงตนในเชิงลบและสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง
ล่าสุดวันนี้( 20 ส.ค.) ครูปรีชา เปิดบ้านนะโม บ้านพักส่วนตัว หมู่ 3 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า เหตุที่ดำเนินคดี เนื่องจากเพิ่งได้เห็นคลิปดังกล่าวเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และเห็นว่าการนำเรื่องส่วนตัวของคนอื่นไปพูดบนเวทีเพื่อสร้างรายได้ ถือว่าไม่เหมาะสม อีกทั้งทำให้ตนเสียหาย จึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย
“นี่เป็นเรื่องส่วนตัวของผม แต่ถูกเอาไปพูดต่อหน้าสาธารณะ มันส่งผลกระทบต่อเกียรติและศักดิ์ศรี ผมจึงตัดสินใจเดินหน้าเอาเรื่องให้ถึงที่สุด” ครูปรีชากล่าว
ทั้งนี้ คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาญจนบุรี โดยยังไม่มีการไกล่เกลี่ยหรือการติดต่อเจรจาจากคู่กรณีแต่อย่าง