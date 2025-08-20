สระแก้ว- ส่อเค้าหนัก!! ภาวะอดอยากในเขมร ล่าสุดทหารสกัดจับได้อีก 4 รายลักลอบเข้าเมืองบริเวณชายแดนอรัญประเทศ เผยชีวิตในประเทศบ้านเกิดสุดลำบากจนต้องหนีกลับมาตายดาบหน้า
เมื่อเวลา 18.00 น. วานนี้ (19 ส.ค.)กองกำลังบูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ และกองร้อยทหารพรานที่ 1201 ได้ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยอีก 4 คน เป็ยชาย 1 และหญิง 3 ขณะกำลังเดินเท้าจากฝั่งกัมพูชาเเข้ามาในประเทศไทย บริเวณบ้านดงงู ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเป็นชาวเขมรที่ไม่มีเอกสารใดๆ แสดงตน
การตรวจพบดังกล่าวเป็นผลจากการปฏิบัติงานลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวด
หลังเมื่อช่วงเช้าวันเดียวกัน กองกำลังบูรพา ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ กองร้อยทหารพรานที่ 1204 (ชค.ทพ.12) และชุดลาดตระเวนจาก ร.2 พัน.1 ได้คุมตัวคนต่างด้าวรวม 21 คนเป็นชาวเขมร 9คน และเมียนมา12 คน ขณะพากันซุกซ่อนตัวอยู่ในไร่อ้อยพื้นที่บ้านโนนพัฒนา หม.13 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนประมาณ 1.6 กิโลเมตร เพื่อลักลอบเข้าไทย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวชาวเขมรทั้ง 4 คนไปทำการสอบสวน จนทราบว่าชาวเขมรทั้งหมดเดินทางมาจาก จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา เพื่อต้องการเข้ามาทำงานซ่อมรองเท้าในตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ
โดยยอมรับแม้จะทราบดีว่าการลักลอบเข้าเมืองเป็นเรื่องผิดกฎหมาย แต่เนื่องจากชีวิตในประเทศบ้านเกิดกำลังลำบากมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะ กลับบ้านไปแล้วไม่มีรายได้ จึงตัดสินใจลอบเข้าไทยเพื่อตายเอาดาบหน้าอีกครั้ง
"รัฐบาลช่วยแค่ให้ลงชื่อหางาน แต่ที่ทำงานอยู่ไกลเกินไปและได้ค่าแรงน้อยกว่าอยู่ที่ไทยมาก ทำให้พวกเราต้องตัดสินใจลักลอบกลับเข้ามาในประเทศไทย"
ชาวเขมรรายนี้ยังบอกอีกว่าในเมืองปอยเปต ไม่มีอะไรให้ทำจึงไม่มีเงินใช้จ่าย จึงตัดสินใจว่าจ้างผู้นำพาชาวเขมรให้พาข้ามแดนกลับมายังฝั่งไทย โดยเสียค่าใช้จ่ายคนละ 2,000 บาท ซึ่งผู้นำพาได้เก็บเงินไปแล้วและชี้เส้นทางให้เดินเข้ามา แต่สุดท้ายก็ถูกจับกุม
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่ 1201 ได้ควบคุมตัวชาวกัมพูชาทั้ง 4 ราย ส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.คลองลึก ดำเนินคดีตามกฎหมายก่อนผลักดันออกนอกประเทศต่อไป