รวบอีก 21ต่างด้าวลอบเข้าไทยบริเวณชายแดนสระแก้วมีทั้งเขมรหนีอดตาย-เมียนมาหวังไปเขมร

สระแก้ว- สกัดจับต่อเนื่องต่างด้าวลอบเข้าไทยบริเวณชายแดนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว ชุดแรกเป็นครอบครัวเขมร 9 คนซุกป่าอ้อยหวังลอบไปตลาดโรงเกลือ หาทำงานหนีอดตาย อีก 12คนเป็นชาวเมียนมา ใช้ไทยเป็นทางผ่านหวังเข้าไปในกัมพูชา จนท.นำตัวสอบสวนอย่างละเอียด
วันนี้ ( 19 ส.ค.) กองกำลังบูรพา ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ กองร้อยทหารพรานที่ 1204 (ชค.ทพ.12) และชุดลาดตระเวนจาก ร.2 พัน.1 ได้คุมตัวคนต่างด้าวรวม 21 คน ขณะพากันซุกซ่อนตัวอยู่ในไร่อ้อยพื้นที่บ้านโนนพัฒนา หม.13 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนประมาณ 1.6 กิโลเมตร
การจับกุมดังกล่าวเป็นผลจากปฏิบัติการลาดตระเวนแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ซึ่งในชุดแรกจับกุมตัวได้เมื่อเวลา 08.00น.เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบชาวเขมร 9 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 3 คน และเด็กหญิอีกง 2 คน ขณะกำลังซุกซ่อนตัวอยู่ในไร่อ้อย โดยให้การว่า ต้องการเข้ามาหางานทำในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ และได้จ่ายค่าลักลอบผ่านแดนให้กับผู้นำพาคนละ 4,000 บาท
ต่อมาเวลาในเวลา 08.10 น. เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบกลุ่มคนกำลังใช้เส้นทางธรรมชาติเข้ามาใกล้จุดเดิม จึงเข้าควบคุมตัวได้อีก 12 คน เป็นชาย 10 คน และหญิง 2 คน พบเป็นชาวเมียนมา ที่มีแผนจะเดินทางผ่านประเทศไทยเข้าสู่กัมพูชา โดยมีนายหน้าเป็นผู้จัดการเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำคนต้างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทั้ง 21 คน ส่งไปยังฐานกองร้อยทหารพรานที่ 1204 เพื่อสอบสวนขยายผล ก่อนประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป