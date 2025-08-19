เจ้าคณะจังหวัดลงนามคำสั่งอนุญาต “พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต)” ลาออกเจ้าอาวาส

ลพบุรี – เจ้าคณะจังหวัดลงนามคำสั่งอนุญาต “พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต)” ลาออกเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ มีผล 19 ส.ค.นี้
วันนี้ ( 19 ส.ค.) สเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ได้มีคำสั่งที่ 022/2568 เรื่อง “ให้พระสังฆาธิการลาออกจากตำแหน่ง” โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการอนุญาตให้ พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) อายุ 65 พรรษา 38 วิทยฐานะ น.ธ.โท เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี พ้นจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ หลังได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามข้อ 37 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2551) ว่าด้วยการแต่งตั้งและถอดถอนพระสังฆาธิการ อันเป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงอนุญาตให้พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต) พ้นจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป
สำหรับ พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เป็นพระนักพัฒนาที่ชาวบ้านรู้จักอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะบทบาทการอุปถัมภ์ผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS และการดำเนินงานวัดพระบาทน้ำพุ ที่เป็นสถานที่พึ่งพิงแก่ผู้ป่วยยากไร้มายาวนานหลายสิบปี การขอลาออกครั้งนี้ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ทำให้สังคมและศิษยานุศิษย์จับตาต่อไปว่า วัดพระบาทน้ำพุจะมีแนวทางการบริหารจัดการอย่างไรหลังจากนี้