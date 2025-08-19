อุทาหรณ์สาวตราดนำเงินโอนผิดเข้าบัญชีกว่า 2แสนบาทใช้ฉ่ำ สุดท้ายถูก ตร.ตามรวบถึงถิ่น

ตราด - อุทาหรณ์สาวตราด คิดว่าโชคดีได้ส้มหล่นมีเงินโอนผิดเข้าบัญชีกว่า 2แสนบาทนำไปใช้เพลินจนหมดโดยไม่คิดส่งคืนเจ้าของ สุดท้าย ตร.นำหมายศาลบุกรวบถึงถิ่น ชี้เงินเข้าบัญชีไม่รู้ที่มา ไม่ใช่โชค แต่คือความผิด
เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (19 ส.ค.) ตำรวจทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าจับกุม น.ส.อรอนงค์ อายุ 28 ปี ชาวจังหวัดตราด ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพัทลุง ในข้อหา “ยักยอกทรัพย์เพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดไปด้วยประการใด” หลังนำเงินที่ผู้อื่นโอนผิดเข้าบัญชีไปใช้จำนวนกว่า 200,000 บาท
โดยสามารถจับกุมตัวได้ที่บริเวณหน้าร้านตราดเกษมศานติ์ค้าวัสดุ ม.2 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด หลังเจ้าหน้าที่ได้รับเบาะแสจากสายลับว่าพบผู้ต้องหาปรากฏตัวในพื้นที่ดังกล่าว จึงเข้าตรวจสอบและพบหญิงสาวลักษณะตรงตามหมายจับ จึงขอตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชน
พร้อมแสดงหมายจับศาลจังหวัดพัทลุง ที่ จ.337/2568 ลงวันที่ 20 ส.ค. 2567 ให้ผู้ต้องหาดูและอ่านข้อความด้วยตนเอง ซึ่ง น.ส.อรอนงค์ ยืนยันว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริง และไม่เคยถูกดำเนินคดีในคดีนี้มาก่อน
เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ “เงินที่เข้าบัญชีโดยไม่รู้ที่มา ไม่ใช่โชค แต่คือความผิด” หากนำไปใช้ถือเป็นความผิดทางกฎหมายทันที
