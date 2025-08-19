ชลประทานเตือน 11 จังหวัดลุ่มเจ้าพระยา รับมือการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูง ระดับน้ำมีแนวโน้มขยับอีก 10-90 ซม.

ชัยนาท – กรมชลฯ แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาเตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่ง หลังมีความจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ระหว่าง 1,200–1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที คาดส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำหลายจุด โดยเฉพาะ อยุธยาและอ่างทอง ระดับน้ำจะสูงขึ้นอีก 10–90 ซม.
นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยา ฉบับที่ 5 ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา จำนวน 11 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร เพื่อแจ้งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำ และประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบริษัท ห้างร้าน รวมถึงประชาชนที่ประกอบอาชีพและอาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
กรมชลประทานคาดการณ์ว่า ในช่วง 1–3 วันข้างหน้า โดยเฉพาะวันที่ 21 สิงหาคม 2568 จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C2 จ.นครสวรรค์ ประมาณ 1,650–1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที บวกกับน้ำจากลำน้ำสาขาอีกประมาณ 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รวมแล้วทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท อยู่ระหว่าง 1,750–1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ดังนั้น จำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,200–1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะคลองโผงเผง จ.อ่างทอง, คลองบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา รวมถึงพื้นที่ตำบลหัวเวียง อ.เสนา ต.ลาดชิด และต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา (แม่น้ำน้อย) ระดับน้ำอาจขยับสูงขึ้นจากเดิม 10–90 เซนติเมตร แต่ยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน
สำหรับสถานการณ์น้ำเจ้าพระยา ล่าสุดวันที่ 19 สิงหาคม 2568 ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C2 จ.นครสวรรค์ อยู่ที่ 1,551 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะที่ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท อยู่ที่ 1,559 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานได้ผันน้ำเข้าระบบชลประทานสองฝั่งรวม 409 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนที่ อ.สรรพยา สูงขึ้น 41 เซนติเมตร อยู่ที่ระดับ 11.82 เมตร (รทก.) ต่ำกว่าตลิ่ง 4.52 เมตร